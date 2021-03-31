banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1395
ALTIN
450.330
DOLAR
8.2615
STERLİN
11.3299
EURO
9.7004
AK PARTİ’Ye Göre Kim Gazeteci,Kim Değil ?
Son Dakika
AK PARTİ’Ye Göre Kim Gazeteci,Kim...
Psikolog Sena Çetiner Yazıları iİe www.kivitadinda.com da
Son Dakika
Psikolog Sena Çetiner Yazıları iİe...
Gazetemize Bir Ödül Daha
Son Dakika
Gazetemize Bir Ödül Daha
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

Siber Suçlarla Mücadele

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “Bilişim Sistemlerinin, Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2021 Çarşamba 10:33
Siber Suçlarla Mücadele
banner171

İlimizde kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen bir çeteye yönelik, 26.03.2021 günü İstanbul merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda (8) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan araştırmalarda çete üyelerinin, bir internet sitesi üzerinden kripto para (bitcoin, etherium vb.) hesabı açarak, bu hesaplardan kripto para alım-satım işlemi yapabilmek amacıyla başka şirketler hesabına havale/eft yaptıkları, belirli bir süre sonra internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesaplarının askıya alınarak, bahse konu kripto paraların mağdurların bilgisi ve rızası dışında başka cüzdanlara transfer edilmek suretiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlenmiş, çetenin bu yöntemle yaklaşık olarak 8,5 adet BTC(Bitcoin), 576 adet ETH (Etherium) ve 35.000 $ olmak yaklaşık 12.000.000 ₺ tutarında haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terörle Mücadele
Terörle Mücadele
Narkotik Suçlarla Mücadele
Narkotik Suçlarla Mücadele
Trafikte Titiz Denetim
Trafikte Titiz Denetim
Narkotik Suçlarla Mücadele
Narkotik Suçlarla Mücadele
Emniyetten Narkotik Operasyonu
Emniyetten Narkotik Operasyonu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169