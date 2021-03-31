Siber Suçlarla Mücadele

İlimizde kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen bir çeteye yönelik, 26.03.2021 günü İstanbul merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda (8) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan araştırmalarda çete üyelerinin, bir internet sitesi üzerinden kripto para (bitcoin, etherium vb.) hesabı açarak, bu hesaplardan kripto para alım-satım işlemi yapabilmek amacıyla başka şirketler hesabına havale/eft yaptıkları, belirli bir süre sonra internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesaplarının askıya alınarak, bahse konu kripto paraların mağdurların bilgisi ve rızası dışında başka cüzdanlara transfer edilmek suretiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlenmiş, çetenin bu yöntemle yaklaşık olarak 8,5 adet BTC(Bitcoin), 576 adet ETH (Etherium) ve 35.000 $ olmak yaklaşık 12.000.000 ₺ tutarında haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.