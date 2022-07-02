Prof.Dr.Ümit Özdağ Zeytinburnu'nda Görev Alınan Polis Ve Bekçiler İçin Basın Açıklaması Yaptı

27.06.2022 tarihinde Zeytinburnu Millet bahçesinde yaşanan kavgaya dahil olan Ak Parti Zeytinburnu Gençlik kollarına Müdahale eden pisiler içinde 1 polis 2 bekçi Özür diletildiği halde görevden alındı. Gazete olarak duyar duymaz hiç bir tarafı suçlamayarak halkın haber alma özgürlüğüne yönelik haberimizi yaptık . Aradan 2 gün geçeden haberimiz ses getirdi Zafer partisi Genel Başkanı Porf. Dr. Ümit Özdağ Zeytinburnu Emniyet müdürlüğünün kapısına kadar gelerek polislerin çektiği bariyerlerin önünde İş İşleri bakanı Süleyman Soylu hakkında zehir zemberek basın açıklamasını yaptı.