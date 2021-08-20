Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

18.08.2021 günü İlimiz Ataşehir, Arnavutköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli, Pendik, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu (19) şüpheli şahıs yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda;

 2.475 adet ecstacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap,

 497,1 gram kokain,

 305 gram eroin,

 100 gram marihuana,

 690 gram skunk,

 40 gram metamfetamin,

 2 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet fişek,

 Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2.395 ₺, 200 $ ve 75 € para ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden (10)’u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, aynı gün adli makamlara sevk edilen (9) şüpheli şahıstan (4) şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, (5) şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden Alıntıdır.