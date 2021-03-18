Narkotik Suçlarla Mücadele

İlimiz Eyüp ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde B.P. isimli şahsın üzerinden (9) parça satışa hazır halde Marihuana maddesi ele geçirilmiş, şahsın uyuşturucu maddeleri temin ettiği tespit edilen M.E. isimli şahıs yakalanarak, şahsın ikamet adresinde yapılan aramalarda;

 2 kilo 220 gr Marihuana,

 28.65 gr Toz Kokain,

 31.85 gr Taş Kokain,

 (2) adet Hassas Terazi,

 (1) adet Tabanca,

 (327) adet Fişek,

 (1) adet Pompalı Tüfek,

 (20) adet dolu Av Tüfeği Kartuşu,

 Çok sayıda kilitli poşet ele geçirilmiştir.

Ayrıca 16.03.2021 tarihinde İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda,

 10 kilo 134.9 gr Sentetik Kannabinoid,

 9 kilo 457.52 gr Esrar,

 2 kilo 220 gr Marihuana,

 60.5 gr Kokain,

 27 gr Eroin,

 24 gr Skunk,

 1.41 gr Metamfetamin,

 67 Adet Ecstasy olmak üzere,

Toplam (21) kilo (925,33) gram Uyuşturucu Madde, (67) adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiş, (7)’si hakkında Uyuşturucu Suçlarından Arama Kararı bulunan şahıs olmak üzere toplam (56) şüpheli şahıs yakalanmıştır.