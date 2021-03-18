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Narkotik Suçlarla Mücadele

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince, 16.03.2021 tarihinde “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mart 2021 Perşembe 09:41
Narkotik Suçlarla Mücadele
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İlimiz Eyüp ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde B.P. isimli şahsın üzerinden (9) parça satışa hazır halde Marihuana maddesi ele geçirilmiş, şahsın uyuşturucu maddeleri temin ettiği tespit edilen M.E. isimli şahıs yakalanarak, şahsın ikamet adresinde yapılan aramalarda;

 2 kilo 220 gr Marihuana,

 28.65 gr Toz Kokain,

 31.85 gr Taş Kokain,

 (2) adet Hassas Terazi,

 (1) adet Tabanca,

 (327) adet Fişek,

 (1) adet Pompalı Tüfek,

 (20) adet dolu Av Tüfeği Kartuşu,

 Çok sayıda kilitli poşet ele geçirilmiştir.

Ayrıca 16.03.2021 tarihinde İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda,

 10 kilo 134.9 gr Sentetik Kannabinoid,

 9 kilo 457.52 gr Esrar,

 2 kilo 220 gr Marihuana,

 60.5 gr Kokain,

 27 gr Eroin,

 24 gr Skunk,

 1.41 gr Metamfetamin,

 67 Adet Ecstasy olmak üzere,

Toplam (21) kilo (925,33) gram Uyuşturucu Madde, (67) adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiş, (7)’si hakkında Uyuşturucu Suçlarından Arama Kararı bulunan şahıs olmak üzere toplam (56) şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Son Güncelleme: 18.03.2021 09:44
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