Narkotik Suçlarla Mücadele

İlimiz Beyoğlu, Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda (4) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;

 8 kilo 700 gr Afyon Sakızı,

 1 gr Esrar,

 1 gr Sentetik Kannabioid,

 1 adet Microdot Hap,

 3 kök Hint Keneviri,

 1 adet Ruhsatsız Tabanca,

 1 adet Fişek,

 Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 ₺ ele geçirilmiştir.

İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda ise (28) şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;

 2 kilo 692 gr Sentetik Kannabioid,

 484 gr Metamfetamin,

 142 gr Esrar,

 56 gr Eroin,

 27 gr Skunk,

 95 adet LSD,

 1 adet Ruhsatsız Tabanca,

 6 adet Fişek,

 Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3.620 ₺ ele geçirilmiştir.

26.12.2020 tarihli operasyonlar kapsamında İlimiz genelinde (32) şüpheli şahıs yakalanmış, toplamda 12 kilo 109 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.