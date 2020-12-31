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Narkotik Suçlarla Mücadele

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Aralık 2020 tarihinde “Torbacı” olarak tabir edilen “Sokak Satıcılarına” yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2020 Perşembe 10:25
Narkotik Suçlarla Mücadele
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İlimiz Beyoğlu, Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda (4) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;

 8 kilo 700 gr Afyon Sakızı,

 1 gr Esrar,

 1 gr Sentetik Kannabioid,

 1 adet Microdot Hap,

 3 kök Hint Keneviri,

 1 adet Ruhsatsız Tabanca,

 1 adet Fişek,

 Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 ₺ ele geçirilmiştir.

İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda ise (28) şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;

 2 kilo 692 gr Sentetik Kannabioid,

 484 gr Metamfetamin,

 142 gr Esrar,

 56 gr Eroin,

 27 gr Skunk,

 95 adet LSD,

 1 adet Ruhsatsız Tabanca,

 6 adet Fişek,

 Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3.620 ₺ ele geçirilmiştir.

26.12.2020 tarihli operasyonlar kapsamında İlimiz genelinde (32) şüpheli şahıs yakalanmış, toplamda 12 kilo 109 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

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