Narkotik Suçlarla Mücadele

İlimiz Beyoğlu, Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda (4) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;
8 kilo 700 gr Afyon Sakızı,
1 gr Esrar,
1 gr Sentetik Kannabioid,
1 adet Microdot Hap,
3 kök Hint Keneviri,
1 adet Ruhsatsız Tabanca,
1 adet Fişek,
Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 ₺ ele geçirilmiştir.
İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda ise (28) şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;
2 kilo 692 gr Sentetik Kannabioid,
484 gr Metamfetamin,
142 gr Esrar,
56 gr Eroin,
27 gr Skunk,
95 adet LSD,
1 adet Ruhsatsız Tabanca,
6 adet Fişek,
Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3.620 ₺ ele geçirilmiştir.
26.12.2020 tarihli operasyonlar kapsamında İlimiz genelinde (32) şüpheli şahıs yakalanmış, toplamda 12 kilo 109 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.