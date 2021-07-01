Narkotik Suçlarla Mücadele

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda;