Narkotik Suçlarla Mücadele

29.06.2021 tarihinde İlimiz Pendik ilçesinde sokak satıcısı/torbacı olarak tabir edilen (24) hedef şahsın yakalanmasına yönelik (27) adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, (18) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda;
1 kilo 312 gram sentetik kannobinoid,
778 gram metamfetamin,
759 gram esrar,
9 gram kokain,
18 kök hint keneviri,
107 adet sentetik ecza,
72 adet ecstacy hap,
Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.120 ₺ para ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.