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Narkotik Suçlarla Mücadele

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 10:33
Narkotik Suçlarla Mücadele
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29.06.2021 tarihinde İlimiz Pendik ilçesinde sokak satıcısı/torbacı olarak tabir edilen (24) hedef şahsın yakalanmasına yönelik (27) adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, (18) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda;

 1 kilo 312 gram sentetik kannobinoid,

 778 gram metamfetamin,

 759 gram esrar,

 9 gram kokain,

 18 kök hint keneviri,

 107 adet sentetik ecza,

 72 adet ecstacy hap,

 Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.120 ₺ para ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.

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