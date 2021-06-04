Narkotik Suçlarla Mücadele

22.05.2021-01.06.2021 tarihleri arasında İlimiz Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Pendik, Kartal, Sancaktepe, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda (6)’sı yabancı uyruklu olmak üzere (20) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda;

29 kilo 100 gram sıvı halde metamfetamin,

10 kilo 620 gram kristal halde metamfetamin,

6 kilo 813 gram kokain,

875 gram esrar,

4 kilo 655 gram afyon sakızı,

686 adet uyuşturucu hap,

5 adet hassas terazi,

36 şişe aseton,

Çoğaltma işleminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan ve “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden (9)’u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, (11) şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.