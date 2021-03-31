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Narkotik Suçlarla Mücadele

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince 22.03.2021-28.03.2021 tarihleri arasında “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2021 Çarşamba 10:29
Narkotik Suçlarla Mücadele
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İlimiz genelinde düzenlenen operasyonlarda (93) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;

  • 10 kilo 550 gr Kokain,
  • 4 kilo 897.4 gr Esrar,
  • 1 kilo 65 gr Kimyasal Madde,
  • 808 gr Metamfetamin,
  • 230 gr Eroin,
  • 7 gr Sentetik Kannabinoid,
  • 2 gr Afyon Sakızı,
  • 9.609 adet Sentetik Ecza,
  • 33 adet Ecstasy,
  • 26 kök Hint Keneviri,
  • 4 adet Tabanca,
  • 1 adet Av Tüfeği,
  • 100 adet Fişek,
  • Kokain çoğaltımında kullanılan malzemeler,
  • 16.965 ₺ Para ele geçirilmiştir.

        22-28.03.2021 tarihleri arasında İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam (17) kilo (559,4) gram Uyuşturucu Madde, (9.609) adet Sentetik Ecza, (33) adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiş, yakalanarak haklarında işlem yapılan (93) şahıstan (54)’ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

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