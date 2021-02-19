Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

15.02.2021 tarihinde İlimiz Şişli ilçesinde buluna bir ticaret merkezinde bulunan (5) ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda; ülkeye kaçak yollarla sokulan;
494 karton (98.700 dal) Elektronik Sigara Tütünü,
88 adet Elektronik Sigara,
379 adet Elektronik Sigara Aparatı,
12 adet Elektronik Sigara Şarjı,
6 adet Elektronik Sigara Başlığı,
87 adet Elektronik Sigara Likidi ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili yakalanan (5) şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılmıştır.