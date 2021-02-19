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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Elektronik Sigara Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Şişli ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2021 Cuma 10:12
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
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15.02.2021 tarihinde İlimiz Şişli ilçesinde buluna bir ticaret merkezinde bulunan (5) ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda; ülkeye kaçak yollarla sokulan;

 494 karton (98.700 dal) Elektronik Sigara Tütünü,

 88 adet Elektronik Sigara,

 379 adet Elektronik Sigara Aparatı,

 12 adet Elektronik Sigara Şarjı,

 6 adet Elektronik Sigara Başlığı,

 87 adet Elektronik Sigara Likidi ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan (5) şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılmıştır.

Son Güncelleme: 19.02.2021 10:14
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