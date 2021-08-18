Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

12.08.2021 ve 13.08.2021 tarihlerinde “ATATÜRK’E AİT BASTON SATIŞA ÇIKIYOR” şeklinde bazı basın ve medya kuruluşlarında çıkan haberler ile ilgili yapılan sosyal medya ve saha çalışmaları neticesinde, konu ile alakalı olduğu tespit edilen H.K. isimli şahıs belirlenen ikamet adresinde yakalanmış, yapılan aramada Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu değerlendirilen (1) adet baston ele geçirilmiştir.