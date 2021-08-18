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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” kapsamında yürütülen çalışmalarda;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:06
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
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12.08.2021 ve 13.08.2021 tarihlerinde “ATATÜRK’E AİT BASTON SATIŞA ÇIKIYOR” şeklinde bazı basın ve medya kuruluşlarında çıkan haberler ile ilgili yapılan sosyal medya ve saha çalışmaları neticesinde, konu ile alakalı olduğu tespit edilen H.K. isimli şahıs belirlenen ikamet adresinde yakalanmış, yapılan aramada Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu değerlendirilen (1) adet baston ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan H.K. isimli şüpheli şahıs hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapılmıştır.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sayfasından alıntıdır.

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