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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” kapsamında yer alan emtia kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 16:13
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
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02.08.2021 ve 04.08.2021 tarihlerinde İlimiz Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esenler ilçelerinde bulunan (16) ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde (11) şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aralamalarda Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 6.500.000 ₺ olan;

  • 14.272 adet Dokunmatik Telefon Ekranı,
  • 14.110 adet Şarj Aleti Başlığı,
  • 730 adet Şart Aleti Kablosu,
  • 3.745 adet Cep Telefonu Bataryası,
  • 285 adet Oyun Konsolu,
  • 279 adet Cep Telefonu,
  • 29 adet Fotoğraf Kamera Lensi,
  • 5 adet Fotoğraf Makinesi,
  • 1755 Kutu (7897) adet Tıbbi ilaç,
  • 1272 adet Kol Saati ele geçirilmiştir.
  • 65 adet lüks araçlara ait Sunroof,
  • 470 adet Tablet Camı,
  • 184 adet Telefon Arka Kapağı,
  • 348 adet Telefon Temizleme Spreyi,
  • 1.080 adet telefon tamirinde kullanılan Yapıştırıcı,
  • 5 adet Bluetooth Kulaklık ele geçirilmiştir.

Yapılan araştırmalarda ele geçirilen tıbbi ilaçların insülin, sedef hastalığı ve kan pıhtılaşması tedavilerinde kullanıldığı belirlenmiş, konu ile ilgili yakalanan (11) şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul İl EmniyetMüdürlüğünün Sayfasından Alıntıdır.

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