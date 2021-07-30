Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü

İstanbul geneli (11) ilçede 15-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kurban Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen düzensiz göçmen uygulamalarında; Maltepe ve Bakırköy ilçelerinin sahil kesiminde ülkemize yasal olmayan yollardan giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan (214)’ü Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere (709) düzensiz göçmen muhafaza altına alınmıştır.

Konu ile ilgili muhafaza altına alınan şahıslar, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sayfasından alıntıdır.