banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’ Restorasyonu Devam Ediyor
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’...
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
Son Dakika
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ Başlıyor
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan Haline Getireceğiz”
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan...

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince “Göçmen Kaçakçılığı” konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 15:01
Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü
banner171

İstanbul geneli (11) ilçede 15-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kurban Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen düzensiz göçmen uygulamalarında; Maltepe ve Bakırköy ilçelerinin sahil kesiminde ülkemize yasal olmayan yollardan giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan (214)’ü Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere (709) düzensiz göçmen muhafaza altına alınmıştır.

Konu ile ilgili muhafaza altına alınan şahıslar, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sayfasından alıntıdır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü - Basın Duyurusu
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü - Basın Duyurusu
Narkotik Suçlarla Mücadele
Narkotik Suçlarla Mücadele
Narkotik Suçlarla Mücadele
Narkotik Suçlarla Mücadele
Terörle Mücadele
Terörle Mücadele

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169