Emniyetten Narkotik Operasyonu

İlimiz genelinde düzenlenen operasyonlarda (29) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
629 gram esrar
533 gram sentetik kannabinoid
284 gram kokain
9 gram metamfetamin
2.461 adet ecstacy
1 adet pompalı tüfek
15 adet fişek
57.140 ₺ ve 105 Dolar para ele geçirilmiştir.
05.03.2021 tarihinde İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 kilo 455 gram uyuşturucu madde ile 1.461 adet ecstacy hap ele geçirilmiş olup; haklarında uyuşturucu satışından arama kararı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)