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Emniyetten Narkotik Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince, 05.03.2021 tarihinde “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2021 Pazartesi 13:04
Emniyetten Narkotik Operasyonu
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İlimiz genelinde düzenlenen operasyonlarda (29) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
 629 gram esrar
 533 gram sentetik kannabinoid
 284 gram kokain
 9 gram metamfetamin
 2.461 adet ecstacy
 1 adet pompalı tüfek
 15 adet fişek
 57.140 ₺ ve 105 Dolar para ele geçirilmiştir.
05.03.2021 tarihinde İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 kilo 455 gram uyuşturucu madde ile 1.461 adet ecstacy hap ele geçirilmiş olup; haklarında uyuşturucu satışından arama kararı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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