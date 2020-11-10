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Adalet Otobüsü"ne Gece Yarısı Polis Müdahalesi

İstanbul Kadıköy'de park halindeki adalet yürüyüşünün simgesi "Kırmızı Otobüs"e emniyet güçlerince müdahale edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2020 Salı 10:09
Adalet Otobüsü"ne Gece Yarısı Polis Müdahalesi
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Bilgen: "Önce arama yapmak istediler, sonra trafik uygulamasından ceza kestiler"

Müdahale üzerine aracın sahibi Oksimoron TV programcısı 'Siyasal Hafıza Platformu' başkanı Kazım Bilgen olay yerine intikal ederek şunları söyledi "CHP etkinliklerinde kullanılmak üzere tahsis ettiğim kırmızı otobüse, 10 Kasım 2020 Salı gününün ilk saatinde, İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme'de park halindeyken emniyet güçleri tarafından önce arama yapılmak istendi. Arama izni sorduğumda olumsuz almama rağmen bu defa çakarın yasal olmadığı gerekçesiyle ceza kesilmek istendi. İtirazım üzerine çakarın ruhsatta kayıtlı olduğu da ispatlandı.

Bilgen: "İtirazım haklı bulununca polis olay yerinden uzaklaştı"

Kırmızı otobüs bilindiği üzere başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli yörelerinde saldırıya uğramıştı. Basın organlarının, kurşunlanma tarihinde haberini de yayınladığı aracın failleri bugüne kadar asla bulunamadı. Buna rağmen ceza kesme iradesini gösteren emniyet güçlerine itirazım devam edince ilgili memurlar olay yerinden hiç bir gerekçe göstermeden kaçarcasına uzaklaştı. Keyfi uygulamalara boyun eğmediğimi belirtmekle beraber polisin bu tavrı hepimizin can ve mal güvenliği açısından düşündürücüdür."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.11.2020 10:12
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