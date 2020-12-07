Kısa Bir Süre Önce Taşocağı Sahibini Uyarmıştık !...

Arnavutköy İlçesi sınırları içinde yer alan ve bugün çökme soncu 2 kişinin hayatını kaybettiği Taşocağı sahibi ile bir ay önce yaptığımız telefon konuşmasında haber ihbar hattımıza gelen şikayetlerde uygusuz bir şekilde ağaç kesildiği ve iş güvenliğine yeterince önem verilmediğini söylediğimiz zaman ocağın sahibi üst perdenden bir giriş yaparak bizde her şey kurallara göre işliyor diyerek haber ihbar hattımıza gelen bilgilerin doğru olmadığını söylemişti...