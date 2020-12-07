banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kısa Bir Süre Önce Taşocağı Sahibini Uyarmıştık !...
Son Dakika
Kısa Bir Süre Önce Taşocağı...
İETT Pandemide Sefer Sayılarını Arttırdı
Son Dakika
İETT Pandemide Sefer Sayılarını Arttırdı
ALİ BABACAN: ‘Vaka sayısını gizleyen hükümetin önerdiği aşıya güvenmekte zorluk çekerim’
Son Dakika
ALİ BABACAN: ‘Vaka sayısını gizleyen...
Prof.Dr.Nuhoğlu: Bilinçli Aile,Sağlıklı Nesil Önceliğimiz,Çocuk Sağlığı
Son Dakika
Prof.Dr.Nuhoğlu: Bilinçli Aile,Sağlıklı Nesil Önceliğimiz,Çocuk...

Kısa Bir Süre Önce Taşocağı Sahibini Uyarmıştık !...

Arnavutköy İlçesi sınırları içinde yer alan ve bugün çökme soncu 2 kişinin hayatını kaybettiği Taşocağı sahibi ile bir ay önce yaptığımız telefon konuşmasında haber ihbar hattımıza gelen şikayetlerde uygusuz bir şekilde ağaç kesildiği ve iş güvenliğine yeterince önem verilmediğini söylediğimiz zaman ocağın sahibi üst perdenden bir giriş yaparak bizde her şey kurallara göre işliyor diyerek haber ihbar hattımıza gelen bilgilerin doğru olmadığını söylemişti...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2020 Pazartesi 12:17
Kısa Bir Süre Önce Taşocağı Sahibini Uyarmıştık !...
banner171

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİLER İHMAL KURBANI MI ?

Detaylar geliyor...

Son Güncelleme: 07.12.2020 12:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf'tan Kooperatif Yönetime Tam Destek
Esnaf'tan Kooperatif Yönetime Tam Destek
CHP, İYİ Parti Arnavutköy belediye meclis üye listesi
CHP, İYİ Parti Arnavutköy belediye meclis üye listesi
AK Parti Arnavutköy belediye meclis üye aday listesi
AK Parti Arnavutköy belediye meclis üye aday listesi
AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı kimdir ?
AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı kimdir ?
Arnavutköy Belediyesi Sosyal Medyayı Salladı
Arnavutköy Belediyesi Sosyal Medyayı Salladı

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169