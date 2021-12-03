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EĞİTİM YARDIMLARI ÖDENMEYE BAŞLANDI

Arnavutköy Belediyesi, üniversite öğrenimine devam eden öğrencilerin ailelerine 2 bin TL nakdi yardımda bulunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 10:40
EĞİTİM YARDIMLARI ÖDENMEYE BAŞLANDI
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Arnavutköy Belediyesi, 2014 yılında başlattığı “Aileye Destek Eğitme Destek” kampanyasıyla hem öğrencilerin hem de ailelerin yanında olmaya devam ediyor. 
Teknik belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliğin de en iyi örneklerini sergileyen Arnavutköy Belediyesi, 2021 yılında 2047 aileye, eğitim yardımı sağlıyor.

“14 bin ailemize 24 milyon TL nakdi yardımda bulunduk”

“Aileye Destek Eğitime Destek” kampanyası hakkında açıklamada bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: “İlçemizde eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerimizin her zaman yanında olduk. 2014 yılında başlattığımız bir çalışma olan Aileye Destek Eğitime destek anlayışıyla beraber bugüne kadar çocukları üniversitede eğitim gören 14 bin ailemize 24 milyon TL nakdi yardımda bulunduk.  Bu yıl yine üniversite öğrencilerimizin eğitimine ve ailelerine destek olmaya devam ediyoruz. Çağrımız üzerine talepte bulunan ve uygun şartları taşıyan 2047 aileye, toplamda 2000 TL’lik nakdi destek sağlıyoruz. Bunun ilk dilimi olan 1000 ₺’lik ödemelerimiz bu hafta itibariyle başladı.  Hayırlı olması temennisiyle siz sevgili genç kardeşlerime başarılı yarınlar diliyor, ailelerinizle birlikte sağlık ve afiyetler temenni ediyorum” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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