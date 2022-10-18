banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.885,11
ALTIN
988,64
DOLAR
18,60
STERLİN
21,05
EURO
18,30
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu: Devletimizin Bütün Kurumlarına Ayrıştırmadan, Kutuplaştırmadan, Bir Bütün Olarak Bakıyoruz
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu:...
Gülden Kaya ve Reşat Ok Hayatlarını Birleştirdi
Gülden Kaya ve Reşat Ok...
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası’nın Açılışını Gerçekleştirdi
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi...

Sencer Demırel"ı Mezarı Başında Andık

Halk toplantılarımızın ikincisini bugün Burgazada sakinleriyle gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Erdem Gül, Başkan Yardımcılarımız Engin Çelik ile Sevgi Ünsal, Meclis Üyelerimiz Haluk Derman, Nesrin Karanfil, Fatma Bucak ve personelimizin hazır bulunduğu toplantıyı Deniz Kulübü’nde düzenledik.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2022 Salı 11:53
Sencer Demırel"ı Mezarı Başında Andık
banner171

“ÖZEL BİR ADA…”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkanımız Erdem Gül, "Burgazada kendine özgü bir ada. Kadınların, çocukların, kedilerin, tüm canlıların barış içinde bir arada yaşadığı özel bir ada." dedi

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Ada halkının talep ve önerilerini dile getirdiği toplantıda Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımız halkın sorularını tek tek yanıtlarken, sorunları birlikte aşmanın önemini de vurguladılar. Başkan Yardımcımız Engin Çelik, Belediyemizin bütün personeliyle çalışmaları daha titizlikle sürdüreceklerini söyledi.

Adalar'a gelen günü birlik ziyaretçi yoğunluğuna ve resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz olmasına ilişkin şikayetlere de yanıt veren Çelik, "Biz, sosyal bir belediye anlayışıyla yola çıktık. Burada asıl sorun ziyaretçilerin ücretsiz olarak Adalarımıza gelmeleri değildir; Adalar'a kapasitesinin çok çok üstünde ziyaretlerin olmasıdır. Çünkü Adalar; asayişiyle, sağlık alanındaki yetersizliğiyle, gıdasıyla ve daha birçok hizmet alanıyla bu yoğunluğun ihtiyacını kaldıracak kapasitede değildir." dedi.

Başkan ve Başkan Yardımcılarımız ile Meclis Üyelerimiz, toplantının ardından esnafı ziyaret ettiler.

Halk toplantılarımızın üçüncüsünü 19 Ekim Çarşamba günü, saat 14.00’te Heybeliada Ada Turca Cafe'de gerçekleştireceğiz. Tüm Ada halkı davetlidir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gül: Umut İklimi Lazım
Başkan Gül: Umut İklimi Lazım
Büyükada Atatürk Meydanı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi Programı Düzenlendi̇
Büyükada Atatürk Meydanı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi Programı Düzenlendi̇
Adalar'da Artık Atlar Çile Çekmeyecek,Yeni Dönem Başladı
Adalar'da Artık Atlar Çile Çekmeyecek,Yeni Dönem Başladı
İşte CHP'nin Adalar belediye meclis üyesi adayları
İşte CHP'nin Adalar belediye meclis üyesi adayları
AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural kimdir?
AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural kimdir?

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169