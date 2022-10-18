Sencer Demırel"ı Mezarı Başında Andık

“ÖZEL BİR ADA…”



Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkanımız Erdem Gül, "Burgazada kendine özgü bir ada. Kadınların, çocukların, kedilerin, tüm canlıların barış içinde bir arada yaşadığı özel bir ada." dedi

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ada halkının talep ve önerilerini dile getirdiği toplantıda Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımız halkın sorularını tek tek yanıtlarken, sorunları birlikte aşmanın önemini de vurguladılar. Başkan Yardımcımız Engin Çelik, Belediyemizin bütün personeliyle çalışmaları daha titizlikle sürdüreceklerini söyledi.

Adalar'a gelen günü birlik ziyaretçi yoğunluğuna ve resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz olmasına ilişkin şikayetlere de yanıt veren Çelik, "Biz, sosyal bir belediye anlayışıyla yola çıktık. Burada asıl sorun ziyaretçilerin ücretsiz olarak Adalarımıza gelmeleri değildir; Adalar'a kapasitesinin çok çok üstünde ziyaretlerin olmasıdır. Çünkü Adalar; asayişiyle, sağlık alanındaki yetersizliğiyle, gıdasıyla ve daha birçok hizmet alanıyla bu yoğunluğun ihtiyacını kaldıracak kapasitede değildir." dedi.

Başkan ve Başkan Yardımcılarımız ile Meclis Üyelerimiz, toplantının ardından esnafı ziyaret ettiler.



Halk toplantılarımızın üçüncüsünü 19 Ekim Çarşamba günü, saat 14.00’te Heybeliada Ada Turca Cafe'de gerçekleştireceğiz. Tüm Ada halkı davetlidir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

