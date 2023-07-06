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İBB Adalar Tarihinin En Büyük Spor Festivalini Gerçekleştiriyor

İstanbul, bu hafta sonu düzenlenecek Adalar Spor Festivali ile renkleniyor. İstanbullular, yazın coşkusunu Burgazada, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Maltepe sahilde düzenlenecek spor etkinlikleriyle yaşayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Temmuz 2023 Perşembe 11:34
İBB Adalar Tarihinin En Büyük Spor Festivalini Gerçekleştiriyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, daha aktif ve sağlıklı bir şehir için faaliyetlerini sürdürüyor. Denizlerle çevrili İstanbul’da su sporlarına olan ilgiyi artırmak için her yaz çeşitli aktiviteler düzenleyen Spor İstanbul, İBB’nin yaz etkinlikleri kapsamında bu yıl Adalar’da dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Adalar, bu hafta sonu tarihinin en büyük spor festivaline ev sahipliği yapacak. Üç gün boyunca eğlence ve hareketin merkezi olacak Adalar Spor Festivali; 7-8-9 Temmuz tarihlerinde Burgazada, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Maltepe sahilde gerçekleştirilecek. Basketbol, futbol, masa tenisi, su topu, tenis, voleybol, yelken ve yüzme müsabakalarının yapılacağı Adalar Spor Festivali’nde yüzlerce sporcu mücadele edecek. Festival süresince Adalar’da gün boyu halkın katılımıyla yapılacak Açık Hava Egzersizleri ile yazın coşkusunu tüm İstanbul birlikte yaşayacak.

Spor İstanbul’un düzenleyeceği Adalar Spor Festivali’nde; basketbol turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Büyükada’da, masa tenisi turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Kınalıada’da, su topu turnuvası 7-8-9 Temmuz’da Burgazada’da, tenis turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Büyükada’da, voleybol turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Kınalıada’da, yelken müsabakaları ve açık deniz yüzme yarışları 8 Temmuz Cumartesi günü Heybeliada’da yapılacak. Festival 9 Temmuz Pazar günü Maltepe sahilde gerçekleştirilecek aktiviteler ve oynanacak futbol gösteri maçıyla sona erecek. Adalar Spor Festivali hakkında detaylı bilgi ve etkinlik programı https://spor.istanbul/adalar-spor-festivali/ adresinde yer almaktadır.
 

YÜRÜ BE İSTANBUL’DAN SÜRPRİZ ÖDÜLLER
 

Şehri hareket ettiren uygulama “Yürü Be İstanbul”da Adalar Spor Festivali’nde sürpriz ödüller dağıtacak. Festival için özel hazırlanan görevlerde atılan adımlar ödüllere dönüşecek. Üç gün boyunca Adalar’da en çok adım atan kullanıcılar hediyelerin sahibi olacak. Yürü Be İstanbul uygulamasını play store ve app store’dan akıllı cihazınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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