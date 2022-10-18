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Başkan Gül: Umut İklimi Lazım

Halk toplantılarımızın ilkini bugün Kınalıada'dagerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Erdem Gül, Başkan Yardımcılarımız Engin Çelik ile Sevgi Ünsal, Meclis Üyelerimiz Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak'ın hazır bulunduğu toplantıyı Su Ürünleri Kooperatifi’nde düzenledik.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2022 Salı 12:04
Başkan Gül: Umut İklimi Lazım
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CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat, Kınalıada Muhtarı Erdal Aydın ve Ada halkının katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Başkanımız Erdem Gül, Adalar’ı değerlendirirken ülkenin içinde bulunduğu "zor" duruma şu sözlerle dikkat çekti:


İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“ZORLUKLARI AŞACAĞIZ…”

“Memleket zor zamanlardan geçiyor. Belediye olarak da halk olarak da zor zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlar bitmiyor, derinleştikçe derinleşiyor. Sahip olduğumuz hakları, demokratik hakları korumak zor, geliştirmek zor, savunmak zor. Ekmeğimizi kazanmak, ekmeğimizi savunmak zor. Kaliteli hizmet alma hakkımız var ama bu haklarımızı alabilmemiz zor. Çocuklarımıza daha güzel, daha kaliteli bir yaşam sunmak gerekirken, bunları sağlamak zor.
Yaşam biçimi, dini, dili, ırkı nedir diye bakmadan, tüm kimliklerinin hakkını vererek bir arada yaşamak da bu ülkede maalesef zor. Sert bir iklimde yaşıyoruz. Yerel yönetimler, belediyeler sert bir iklimde zor zamanlar geçiriyor."

Başkanımız Gül'ün yerel yönetimlere ve umuda dair mesajı da vardı:

“Bu denli fakirleştiğimiz ve baskı altında kaldığımız bu dönemde bence yerel yönetimler pahalı, çılgın projeler yerine; dayanışma, birlik ve kardeşlik içinde olmalı. Birbirinin paçasından çekerek, birbirini yere düşürmeye çalışarak değil;düşeni yerden kaldırmaya çalışan bir anlayışla ilerlemeli. Tehdit etmeyen, vatandaşına parmak sallamayan, korkutmayan bir yerel yönetim anlayışı savunmalı. 
Çok korkutulmuş bir toplumuz. Yerel yönetimler ve belediyeler de halkı zaman zaman korkutmuşlar, baskı aracı olmuşlar. Korkutmayan, baskı aracı olmayan, partisel ayrımcılık yapmadan çalışan, eşit yerel yönetimlerimiz olmalı.Dolayısıyla bir korku değil, umut iklimi lazım hepimize.”


"KOORDİNELİ ÇALIŞALIM, SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZELİM"

Toplantıda konuşan ada halkı, çöp alımları, tuvalet sorunu ve sokak hayvanlarına ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler.

Ada halkını dinleyen Belediye Yönetimimiz, sorunları birlikte çözmenin önemini ifade ettiler. Başkanımız Erdem Gül, "Sorunlarımızı hep birlikte konuşarak çözeceğiz" dedi. 


Çöplerle ilgili gelen sorulara yanıt veren Başkan Yardımcımız Engin Çelik ise Adalar'ın sit alanı olduğuna dikkat çekerken, ada olmanın zorluklarına da değindi.  


"Tüm adalarımızdaki çöpleri günlük olarak alıyor ve anakaraya taşıyoruz. Bu taşıma işlemleri elbette bazen engellerle karşılaşabiliyor. Çünkü denizaşırıyız.  Kimi zaman hava muhalefeti ve benzeri durumlar çöpleri anakaraya götürmemize engel olabiliyor” diyen Çelik, günü birlik ziyaretçi akınına dikkat çekerken, “Belediye personelimizle ve sizlerin desteği sorunlarımızı hep birlikte aşacağız” dedi. 

Başkan Yardımcımız Sevgi Ünsal ise veterinerlik çalışmalarımızla ilgili bilgi verdi.

Başkan ve Başkan Yardımcılarımız toplantının ardından esnafı ziyaret ettiler. 

Halk toplantılarımızın ikincisini, 14 Ekim Cuma günü Burgazada sakinleriyle yapacağız.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 18.10.2022 14:32
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