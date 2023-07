Adalar Anka Ayanikola Sizleri Bekliyor

Adalar’da tatil yapmak isteyenler için Anka Ayanikola ferah geniş odaları, restoranı ve plajı ile oldukça ideal bir seçenektir. Adalar beach keyfini doyasıya çıkarmak için 3 yıldızlı bu otel her türlü imkânlarını misafirlerine sunmaktadır. Aile boyu tatil yapmak için özel olarak dizayn edilmiş odaları büyüleyici Sedef Adası manzaralıdır. Bu anlamda odadan akşamları adayı izlemek mümkündür. İstanbul ve İstanbul çevresinden her sene sayısız konuk ağırlayan bu eşsiz otel Adalar’daki her anı özel kılmaktadır.

Plajın Keyfi Adalarda Bir Başka

Anka Ayanikola’nın misafirlerine sunduğu en önemli önceliklerden bir tanesi de hiç şüphesiz plajıdır. Adalar paralı plaj aksine Anka Ayanikola misafirlerine hem ücretsiz hem de localı plaj keyfi sunmaktadır. Bu sayede gün içerisinde arzu edilen her saat plajdan ve dolayısıyla denizden faydalanmak mümkün olmaktadır. Göz alabildiğine uzanan sapsarı ince kumları üzerinde gezinmek, fotoğraf çektirmek, denizin tadını çıkarmak mümkündür.

Üstelik Adalar hotel kapsamında misafirlere sunulan bu plaj otele sadece yürüme mesafesindedir. Denize sıfır konsepti ile otel misafirlerine hiçbir şekilde mesafe sorunu yaşatmamaktadır. Bu bile Anka Ayanikola seçmenin başlıca sebeplerinden bir tanesi olmaktadır. İnsanlar dakikalarda plaja yürümekten sıkılmaktadır. Denize sıfır imkânı ile Adalar plaj ulaşımı otel sayesinde oldukça kolaydır.

En Özel Lezzetleri Anka Ayanikola Restoranında Keşfedin

Otelin sabah kahvaltısı hizmeti bulunmakla beraber misafirlerinin farklı lezzetleri deneyebilecekleri restoranı da bulunmaktadır. Restoran otelin içerisinde olup akşam yemeklerini rahatlık ve keyifle yemek mümkündür. Otel içerisindeki restoranı tarihi yapısı ile de göz doldurmaktadır. Romantik bir ambiyansı olduğu için çiftler de özellikle bu restoranı tercih edebilmektedir.

Otelde bulunan beach bar ve snack bar ise gün içerisinde yorgunluk atmaya, ferahlamaya yardımcı içecekleri ile misafirleri ağırlamaktadır. Beach bar, denize girip çıktıktan sonra rahatlamak için birbirinden lezzetli içeceklerini misafirlerine sunmaktadır. Snack bar da yine gündüz ya da akşamları arkadaş ya da aile bireyleri ile bir şeyler içip sohbet etmek için ideal bir mekân olarak öne çıkmaktadır.

Otelde günü en iyi şekilde değerlendirmek adına her türlü detay düşünülmüştür. Adalar’ı dolaşmak, yeni yerler keşfetmek isteyenler için otelin araba kiralama hizmeti de bulunmaktadır. Dileyen misafirler merkezde bulunan otelden yürüyerek adayı dolaşabilecekleri gibi araç kiralam hizmeti ile arabayla da adaları turlayabiliyorlar.

Anka Ayanikola Rezervasyon Hattı

Otel rezervasyonu yapmak için ise otelin irtibat numarası olan 0533 592 54 03 aranabilmektedir. Bununla beraber web sitesi olan https://www.ankaayanikola.com/ üzerinden de rezervasyon yapmak mümkündür. Oteli daha iyi incelemek ve imkânlarını görmek için ise Instagram sayfası https://www.instagram.com/ankaayanikola/ takip edilebilir. Otele ulaşım için web sitesinde bulunan yol tarifi yardımcı olmaktadır. Otelin Tanıtım Videosu ise Anka Ayanikola’ya gelmek isteyen misafirleri önden en iyi şekilde bilgilendirmektedir.