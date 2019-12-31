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Zeytinburnu’nun ‘Sıfır Atık’ Mahallesi; Merkezefendi
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Zeytinburnu’nun ‘Sıfır Atık’ Mahallesi; Merkezefendi

Zeytinburnu’nun ‘Sıfır Atık’ Mahallesi; Merkezefendi

Zeytinburnu Belediyesi’nde başlatılan ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Merkezefendi Mahallesi’nde ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçildi.

Zeytinburnu’nun ‘Sıfır Atık’ Mahallesi; Merkezefendi

Zeytinburnu Belediyesi’nde başlatılan ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Merkezefendi Mahallesi’nde ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2019 Salı 11:28
Zeytinburnu’nun ‘Sıfır Atık’ Mahallesi; Merkezefendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne Zeytinburnu Belediyesi’nden destek aralıksız sürüyor. ‘Atığını sıfırla, doğayı koru’ sloganıyla başlatılan projeyle birlikte Merkezefendi Mahallesi’nde tam kapsamlı atık toplama ve dönüştürme işlemi başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Atıkların nitelikli ayrışmasını sağlamak amacıyla ‘Sıfır Atık’ Projesi çalışmasında pilot bölge olarak seçilen mahallede, ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçildi. Merkezefendi Mahallesi’nde proje eğitim çalışmasına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve 10 kişilik bilgilendirme ekibi, kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerine broşür ve hediye ürünler dağıttı. Başkan Arısoy ekibiyle beraber projeyi anlatarak vatandaşları bilgilendirdi.

AYRINTILI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Proje kapsamında mahalledeki tüm çöp konteynerleri atık türlerine göre sınıflandırıldı. Merkezefendi Parkı, Sultan Murat Cami yanı ve Merkezefendi Meydanı’nda atık getirme merkezleri bulunacak. Bu merkezlere kâğıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarının yanı sıra elektronik atıklar, floresan lambalar, bitkisel atık yağlar, atık piller ve atık ilaçlar atılabilecek. Ayrıca atık ilaçlar mahalledeki tüm eczanelere bırakılabilecek. Merkezefendi’deki tüm okulların atık toplama ekipmanları da Zeytinburnu Belediyesi tarafından yerleştirilecek.

BAŞKAN ARISOY; “PROJEYİ ZEYTİNBURNU’NUN TAMAMINDA UYGULAYACAĞIZ”

Zeytinburnu’nda geri dönüşüm konusunda yeni bir evreye geçtiklerini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Merkezefendi Mahallemizde ‘Atığını Sıfırla, doğayı koru’ kampanyasın başlattık. Pilot uygulama olarak da işe Merkezefendi Mahallesi’nden başladık. Bu haftadan itibaren mahallemizdeki çöpler geri dönüştürülebilenler ve geri dönüştürülemeyenler olarak ayrılacak.

Mahallemizin tamamına geri dönüştürülebilir atıklar için konteynerler yerleştirildi. Ayrıca evsel atıklar içinde başka bir konteyner var. Bütün evlere girerek insanlarımızın çöpleri kaynağında ayrıştırarak, ayrıştırarak geri dönüşüm kutularına atmalarını sağlayacağız. Geçen hafta arkadaşlarımız başladı ve çok büyük bir ilgi var.

Umuyorum ki, Zeytinburnu’nun tamamında aşamalı olarak bu işi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İlk günlerden itibaren hemşerilerimizden aldığımız yoğun destek ‘Atığını sıfırla, doğayı koru’ kampanyasının Zeytinburnu’nda çok başarıya ulaşacağını gösteriyor. Yeni yıla bir geri dönüşüm mesajıyla girmek de bizim için çok iyi oldu.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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