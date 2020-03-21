Zeytinburnu’nda ‘Koronavirüs’e Geçit Yok..!

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Koronavirüs'le mücadele konusunda tedbiri elden bırakmayan Zeytinburnu Belediyesi önlemlerini sıkılaştırdı. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Koronavirüsle mücadele için oluşturduğu ilaçlama ekibi, ilçedeki tüm kamu binalarını, ibadethaneleri, okulları, muhtarlıkları, sağlık ocaklarını, yurt binalarını, belediye hizmet binalarını, Bilgi Evleri’ni, kütüphaneleri, kültürel etkinlik alanlarını, parkları, sokakları ve çöp konteynerlarını belli aralıklarla yıkayıp dezenfekte etmeye devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



212 ADET SOKAK, 994 ADET ÇÖP KONTEYNIRI YIKANDI



Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ekiplerin günde 50 sokakta yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdiği, aynı zamanda her gün; 3 okul ve 3 ibadethanenin genel temizliğinin yapılıp, 1 caminin halılarının komple yıkandığı, 100 adet de çöp konteynırının yıkanarak dezenfekte edildiği bildirildi. Koronavirüs’le mücadele kapsamında ilçede bugüne kadar, 11 okul ve 25 ibadethanenin iç mekân genel temizliği yapıldı. 2 caminin halıları komple yıkanarak dezenfekte edildi. Aynı zamanda 357 adet sokak, 1291 adet konteynır yıkanıp dezenfekte edildi.



İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE SICAK YEMEK SERVİSİ



Fırsatçılara da göz açtırmayan Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde maske ve dezenfektan satışı yapan 90 medikal malzemeci ve eczaneye etiket denetimi gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında, kapatılması gereken iş yerleri ile ilgili kapatma ve denetleme işlemleri sonucunda 184 iş yerinin kapatma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ilçede ihtiyaç sahibi ailelere 330 adet gıda yardım paketi dağıtırken, 240 vatandaşa da sıcak yemek servisi gerçekleştirildi. Zeytinburnu Belediyesi Aşevi’de her gün 1.500 vatandaşa çorba ikramı da devam ediyor.



BAŞKAN ARISOY; “BU ZORLU SÜRECİ EL BİRLİĞİYLE ATLATACAĞIZ”



Zeytinburnu’nda camilerin ve camii tuvaletlerinin temizliğinin yıllardır belediye tarafından yapıldığına dikkat çeken Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; “Biz de göreve geldiğimizden bu yana okulların periyodik temizliklerini belediye olarak üstlendik. Elbette virüs ve salgın tehdidinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bütün bu çalışmaları daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık.” dedi. Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması, sorumlu davranması gerektiğine işaret eden Başkan Arısoy, vatandaşlara şu şekilde seslendi; “Alınması gereken tedbirler son derece basit ve açık. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize, yaşadığımız şehre, topluma karşı sorumluluğumuz var. Kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Önümüzdeki haftalar çok önemli. Milletimizin kardeşlik ve birlik

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)