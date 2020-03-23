'Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’ne 369 Konutluk Proje

Zeytinburnu Belediyesi ‘Başkanla Akşam Çayı’ programının sonuncusu Telsiz Mahallesi’nde yapıldı. Ağırlıklı olarak Telsiz Mahallesi kentsel dönüşüm projesi ve gündemdeki Corona virüsü ile ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinlemeyi ihmal etmedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“TEMİZLİK VE HİJYEN KONUSUNDA HEP BİR ADIM ÖNDE OLDUK”

Dünyada ortaya çıktıktan 90 gün sonra Corona virüsünün ülkemizde de 1 kişide tespit edildiğini, virüsün henüz salgın aşamasında olmadığını kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Ülke olarak temennimiz bu tehdidin en az zararla atlatılmasıdır. Zeytinburnu hijyen konusunda diğer ilçelerimizden biraz daha şanslı. Biz zaten yıllardır camilerimizin, şadırvanlarımızın ve tuvaletlerimizin temizlik ve bakımını düzenli bir şekilde yapıyoruz. Yine aynı şekilde Ekim ayından beri okullarımızın da temizliğine katkıda bulunuyoruz. Corona virüsü tehdidinden sonra Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ayrıca 10 kişilik özel bir dezenfekte ekibi kurdu. Okulların, camilerin ve kamu kurumlarının tamamını dezenfekte ediyoruz.” dedi.

“369 KONUTLUK PROJE İÇİN HAK SAHİPLERİNİN ONAYINI ALIYORUZ”

Depreme dayanıksız olduğu için Zeytinburnu Belediyesi tarafından alınan bir kararla, Telsiz Mahallesi’nde tahliye edilen ve yıkımı yapılan konutların yeniden inşası için projede sona gelindiğine değinen Başkan Arısoy; “ Belediye olarak Telsiz Mahallesi kentsel dönüşüm uygulamasını başlatmıştık, ancak yıkımdan sonra buraya bir çözüm bulunamamıştı. Daha sonrasında bu bölgeyi Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yeniden projelendirmiştik. Şimdi hak sahipleri ile görüşerek bu projenin tüm detaylarını onlara anlatılıyoruz ve ardından bir hafta düşünme süresi veriyoruz. Şimdiye kadar olumsuz bir geri dönüş olmadı. 17 Mart’a kadar bu görüşme trafiği sürecek. Rıza, mutabakat ve yerinde dönüşüm için 3’te 2 çoğunluğu burada da arayacağız. Kentsel dönüşüm uygulamalarımızda şeffaflıkla ilerlemek istiyoruz. Projemiz rıza alırsa, 281 konut, 88 iş yeri olmak üzere toplam 369 bağımsız birimlik projenin bir an önce teslimi için çalışmalara başlayacağız.“ diye konuştu.