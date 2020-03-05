Zeytinburnu Okulları Şimdi Daha Sağlam

Yeşilyurt açıklamalarına şu şekilde devam etti “ Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimin kalitesi ile okulların fiziki yapılarının kalitesinin arttırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçemizde Fatma Süslügil İlkokulu, Ayhan Şahenk Ortaokulu, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkezefendi İlkokulu, Reşat Tardu Ortaokulu Ek Binası, Sümer İmam Hatip Ortaokulu inşaatları devam ediyor.

Bu okullarımızı 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılını yetiştirmek için cidi çabalar sarf ediyoruz. Milli Eğitim bakanlığımızın tekli eğitim sistemine geçmek için çaba sarf ettiği bir dönede bizlerde 55 bin öğrenciye eğitim hizmeti sunan Zeytinburnu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen gayretleri sarf ediyoruz açıklamasında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)