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Zeytinburnu Minibüscüler Derneği İdlib Şehitlerini Rahmetle Yad Etti

Zeytinburnu Minibüscüler Derneği Rusya destekli Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’de şehit edilen 33 mehmetçik için araçları ile konvoy yaparak askerimizin yanındayız mesajı verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Mart 2020 Perşembe 10:02
Zeytinburnu Minibüscüler Derneği İdlib Şehitlerini Rahmetle Yad Etti
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Dernek Başkanı Erol Erşan Umre’de olduğu için başkan vekili Mahmut OKAT kısa bir konuşma yaparak şunlar söyledi : “Zeytinburnu Minibüscüler Derneği olarak Şehitlerimiz ve gazilerimiz için her zaman maddi ve manevi olarak yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz .

Gerekirse canımız ve kanımızla vatanımız için savaş ve uğraş vereceğiz devletimizin tek kelimesi ile İDLİB'e gitmeye hazırız
dedi.

Zeytinburnu halkı minibüsleri ile destek konvoyu kuran minibüsçü esnafının bu katkısına alkışları ile destek verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.03.2020 10:12
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