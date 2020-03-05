Zeytinburnu Minibüscüler Derneği İdlib Şehitlerini Rahmetle Yad Etti

Dernek Başkanı Erol Erşan Umre’de olduğu için başkan vekili Mahmut OKAT kısa bir konuşma yaparak şunlar söyledi : “Zeytinburnu Minibüscüler Derneği olarak Şehitlerimiz ve gazilerimiz için her zaman maddi ve manevi olarak yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz .

Gerekirse canımız ve kanımızla vatanımız için savaş ve uğraş vereceğiz devletimizin tek kelimesi ile İDLİB'e gitmeye hazırız

dedi.

Zeytinburnu halkı minibüsleri ile destek konvoyu kuran minibüsçü esnafının bu katkısına alkışları ile destek verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)