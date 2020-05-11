Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Anneler Gününde Yaşlıları Unutmadı

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ YEŞİLYURT ŞUNLARI SÖYLEDİ

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 50 günden beri evlerinden çıkmayan ve 10 Mayıs tarihinde ilk kez 4 saatlik sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü değerli yaşlılarımız sokağa çıktı.

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak anneler gününe denk gelmesi nedeni ile sokağa çıkan yaşlılarımıza Anneler Günü etkinlikleri kapsamında karanfil ve maske takdim ettik.

Görev alan şube müdürlerimiz’e, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize bu güzel çalışmada görev aldıkları için teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz çalışmada hijyen ve sosyal mesafe kuralarına riayet edilerek Zeytinburnu’ndaki parklarda yaşlılarımıza karanfil ve maske hediye edilmesinden emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)