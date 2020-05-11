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Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Anneler Gününde Yaşlıları Unutmadı

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve mesai arkadaşları COVİD 19 bulaşıcı hastalığı nedeni ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü yaşlılar için verilen izin gününün anneler gününe denk gelmesi nedeni ile sokağa çıkan annelere karanfil vererek günlerini kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:29
Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Anneler Gününde Yaşlıları Unutmadı
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ YEŞİLYURT ŞUNLARI SÖYLEDİ

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 50 günden beri evlerinden çıkmayan ve 10 Mayıs tarihinde ilk kez 4 saatlik sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü değerli yaşlılarımız sokağa çıktı.

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak anneler gününe denk gelmesi nedeni ile sokağa çıkan yaşlılarımıza Anneler Günü etkinlikleri kapsamında karanfil ve maske takdim ettik.

Görev alan şube müdürlerimiz’e, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize bu güzel çalışmada görev aldıkları için teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz çalışmada hijyen ve sosyal mesafe kuralarına riayet edilerek Zeytinburnu’ndaki parklarda yaşlılarımıza karanfil ve maske hediye edilmesinden emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.05.2020 12:36
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