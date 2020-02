Zeytinburnu Halkı Artık Tarihi Mekanları Ve Ebedi Şahsiyetlerine Sahip Çıkıyor

Çetiner: Artık Zeytinburnu Halkı Tarihi Mekanlarına Ve Ebedi Şahsiyetleri Sahip Çıkıyor...



Zeytinburnu Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul ve Azası Tülay Gençtürk'ün ev sahipliği yaptığı Seminer ve akabinde izlenen İŞTE ZEYTİNBURNU BELGESELİ'ni izlemeye çok sayıda mahalle halkı katıldı.



Açılış konuşmasını yapan ev sahibi Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul Şunları Söyledi



Gelişim ve Değişim Tarihi içinde Zeytinburnu kitabının yazarı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yönetiminin 2016 yılında kurdukları platform'un Zeytinburnu için güzel bir çalışma olan tarihi mekan ve ebedi şahsiyetleri daha çok kişiye tanıtmak adına yaptıkları çalışmaları beğeniyor ve takdir ediyorum.



Daha önce bir çok STK ile beraber organize ettikleri toplantılara katılmıştım. Biz de muhtarlık olarak üzerimize düşeni yapalım diyerek baş azam Tülay Gençtürk hanım ile bir çalışma yaptık.



Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan mahalle halkımız başta olmak üzere iyi Parti Zeytinburnu ilçe balkanı Hasan Hoşben,İyi Parti Zeytinburnu ilçe Meclis üyesi Mustafa Güreler ve parti üyeleri ve STK başkanlarına bizleri yalnız bırakmadıkları için teişekkür ederim.



Ayrıca burada bir araya gelmemize sebep olan Geleceğim Zeytinburnu Platformu Başkanı Hüseyin Çetiner ve yönetimini de bu hayırlı çalışmalarından dolayı kutlarım dedi.



Muhtarın baş azası ve aynı zamanda Platform'un yönetim kurulu üyesi Tülay Gençtürk'te katılım gösteren herkese teşekkür ettiğini ifade ederek Hüseyin ben 2016 yılında düşüncelerini bana anlattığı zaman mutlaka bu güzel iş içinde yer almam gerektiğini düşündüm ve yönetim kurulu üyeleiği teklifini kabul ettim.



Kurulduğumuz günden bu yana çok güzel toplantılar yaparak bugüne kadar belgeselimizi on binlerce kişiye izlettik.



Gün geleecek herkes bu hayırlı projemizi konuşacak. Böyle güzel bir projeye el atın kurucumuz Sayın Hüseyin Çetiner'e teşekkür ederim. Biz de bugün muhtarlaık olarak herkesin yararına olan bu çalışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Herkese bir kez daha teşekkür ederim şeklinde konuştu.



İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Hasan Hoşben, İyi Parti Meclis üyesi Mustafa Güreler, Güney Doğu Anadolu Derneği Başkanı A.Fuat Bodur, Fatma Akgün Kurt,Osman Kumandan,İyi Parti Yöneticlerinden Songül Yardımcı başta olmak üzere söz alıp konuşan herkes yapılan çalışmanın çok fayadlı ve güzel olduğunu ifade ederek emeği geçen Hüseyin Çetiner ve Platform Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ettiler.



Zamanı Müsait olup seminer katılan Platform Yönetim Kurulu Üyeleri ,Osman Kumandan, Sevim Akbay, Ali Ekber,Nail Arıboğa ve Zeki Karagözlü'de bütün katılımcılara destekleri için teşekkür ettiler.



Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucu Başkanı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ise şunları söyledi:



Yıllar önce yani 2005'de Zeytinburnu ilçesinin kitabını yazraken kendimi Zeytinburnu'na vakfettiğimi ilan etmiştim.



Dron ile yaptığımız çekimlerde oluşturduğumuz belgeselimizi çekerken ve seslendimesini ve montajını yaparken hiç kimseden bir kuruş para almış değilim. Allah nasip ediyor her şeyi kendi cebimden karşıladım karşılarımda.



Ben bu çalışmayı bir hayır işi gibi görüyorum. Hayır yapmanın bir çok yol ve yöntemi var. Benim üstünde durduğum şey ecdadımızın yaptığı mekanları ve ilçe sınırlarımızda bulunan mezarlıklarımızda yatan önemli ebedi şahsiyetlerimizi gelecek kuşaklara ve buradaki yapıları tanımak isteyen aktarmak isteriz. Bizler isteyen her STK,Okul,Siyasi Parti, ve 20 kişiyi bir araya geriren herkese gidip bu hayırlı işimizi anlatmayı vazife biliyoruz.



İlk günden beri dediğim gibi Tarihi mekanlarımızı ziyaret etmeye gelecek olanlarla 5 bin kişiye İş 20 bin kişiye aş sağlamanın mümkün olduğuna inanıyoruz. İstediğimiz en önemli şey Zeytinburnu halkının öncelikle bu mekanları ve önemli ebedi şahsiyetleri kendisi tanımalı akabinde de herkese anlatmasını istiyoruz.



Aslında konuşacak çok şey var ama şimdilik burada sözlerimi keseyim. Hep beraber Belgeslimizi izleyelim dedi.



Seminer emekli din görevlisi Seyid Abdulgafur Çetin'in Zeytinburnu ilçesinde medfun bulunan seyidler alimler ve programa katılanların ölmüşlerinin ruhuna hediye edilmek üzere okuduğu Kur'an-ı kerim ve dua ile son buldu.







Lütfen haberin sonunda belgeselimizi izleyin..



Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)