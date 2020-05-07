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Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Maske Üretiyor

Dünyayı derinden etkileyen Kovid 19 Salgın hastalığının belirtileri ülkemizde hissedilir edilemez kamu ve özel sektör elini taşın altına koyarak bu sürece ben nasıl katkıda bulunurum sorusunu kendisine sordu. İşte bu soruyu kendisine soran Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Ayyıldız müdürü olduğu kurumda maske üretmeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mayıs 2020 Perşembe 21:16
Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Maske Üretiyor
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Dünyayı derinden etkileyen Kovid 19 Salgın hastalığının belirtileri ülemizde hissdilir edilemez kamu ve özel sektör elini taşın altına koyarak bu sürece ben nasıl katkıda bulunurum sorusunu kendisine sordu. İşte bu soruyu kensdisine soran Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Ayyıldız müdürü olduğu kurumda maske üretmeye başladı.

İstanbul Times Haber  Merkezi / Hüseyin Çetiner 

AYYILDIZ BİZDE BU SÜRECE KATKIDA BULUNUYORUZ

Ayıldız yaptığı konuşmada ;" Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Öğretmen ve Kurisyerlerimiz maske üretimi yaparak zorlu süreçte üzerine düşeni yapıyor.

Zeytinburn Kaymakamlığı,İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlügü,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Vefa Destek Gurupları ve Huzurevine teslim edilmek üzere koronavirüse karşı korunmalı Cerahi Maske üretimine hızla devam ediyoruz.

Halk Eğitimi Müdürlüğü Zeytinburnu Kaymakamlığı,İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlügü,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Vefa Destek Gurupları ve Huzurevine teslim edilmek üzere koronavirüse karşı korunmalı Cerahi Maske üretimine hızla devam ediyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Ayyıldız İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Makas ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Yeşilyurt'un destekleri ile sağlanan gönüllü bağışlarla elde edilen maske malzemeleri merkez binamızda oluşturulan iki ayrı atölyede gönüllü öğretmen ve kadrosuz usta öğreticiler ile gönüllü kursiyerler tarafından,hijyenik bir ortamda, tulum,galoş,eldiven ve bone takılarak,gerekli hijyenik kurallara ve sosyal mesafeye dikkat edilerek maske dikimi yapılmaktadır.

HAFTADA 5.000 AYDA 20.000 KAPASİTE İLE ÜRETİME DEVAM...

Haftada 5.000 bin Ayda ise 20.000 Adet Maske dikimi hedeflenmektedir. Bu güne kadar 13.500 Maske dikimi yapılmış ve ilgili kurumlara teslim edilmiştir.

Bu süreçte gerek malzeme temininde ve gerekse dikim konusunda katkı sunan ve destek olan öğretmen ve kursiyerlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum diyen Halk eğitim müdürü Orhan Ayyıldız, Maske dikimi ve üretiminin Pandemi süresince devam edeceğini belirtti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 07.05.2020 21:26
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