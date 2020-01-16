ZEYÇO ile ‘Sıfır Atık’ Avı

Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri Okan Ortakçı, Ahmet Emre Tamam ve Mehmet Şirin Yılmaz’ın geçen yıl Mart ayında ZEYÇO karakteri üzerine yoğunlaşarak yazılımına başladıkları mobil oyun Google Play Store’da yayınlandı. Zeytinburnu’nun ‘Sıfır Atık’ projesi maskotlarından olan ZEYÇO oyun içerisinde Zeytinburnu’nun caddelerinde, sokaklarında ve tarihi surlarda sıfır atık için mücadele ediyor.

GOOGLE PLAY STORE’DA YAYINDA

Tamamen yerli bir yazılım olan ve Zeytinburnulu öğrenciler tarafından geliştirilen oyun projesine Zeytinburnu Belediyesi destek verdi. Zeytinburnu’nun çocuk maskotlarından olan ve ‘Sıfır Atık’ projesinde de sık sık karşımıza çıkan “ZEYÇO” karakterinin isminin verildiği oyunun bilgisayar ve mobil olmak üzere iki ayrı versiyonu yazıldı. Yaklaşık 1 yıl süren oyunun yazılım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tanıtımı Beştelsiz Bilgi Evi’nde gerçekleşti. Kodlamaları, modellemeleri ve seslerini tamamen kendileri yapan 4 lise öğrencisinin hazırladığı oyun çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Şimdilik Google Play Store’dan indirilip Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen ZEYÇO oyunu, yakın zamanda Apple AppStore mağazasında da yerini alacak.

HER 5 DAKİKADA BİR UYARI VERİYOR

Oyun içerisinde ilerlerken çocukların çevre bilincini geliştirmesi için sorular soruluyor. Kullanıcılar doğru cevap verilen soruların ardından yüksek puan alabiliyorlar. İki farklı bölümden oluşan oyun, Zeytinburnu’nun Bulvar Caddesi ve tarihi surların üstünde geçiyor. Oyun esnasında çocuklar geri dönüştürülebilen atıkları topluyor ve puan kazanıyor. Öte yandan oyunda teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için de önlemler alınmış. Oyun kullanıcılarına her 5 dakika da bir ara vermek için uyarı veriyor ve 15 dakika sonra tamamen kapanıyor.

BAŞKAN ARISOY: “ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİNİ OYUN DÜNYASINDA KAZANDIRACAĞIZ”

Zeytinburnulu gençlerle birlikte oyun lansmanına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; “ZEYÇO’yu bugün ilk defa başka bir ortamda kullandık. Geçtiğimiz yıl Mart ayında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 4 öğrenci arkadaşımız bir oyun tasarlamayı düşündüklerini söylediler. Biz de memnuniyetle ‘elimizden gelen desteği veririz’ dedik. Çalıştılar, başardılar. Hocaları Volkan Bey ile beraber bu oyunu ilk defa burada Bilgi Evi’nde canlı olarak test ettik. ZEYÇO Zeytinburnu’nun büyük bir caddesi ve surda oynanan bir animasyon oyunu. Şimdi bu animasyon ve bilgisayar oyunu ile beraber ‘Sıfır Atık’ projemizde yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu tarz platformlarda çocuklarımız kontrollü bir şekilde oyun oynayarak çevre bilinci geliştirecekler. ZEYÇO karakteri topladığı kağıtla puan kazanıyor, bazı geri dönüşüme dayalı sorular soruluyor, verdiği cevaplarla puan kazanıyor. İnşallah Zeytinburnu’nda başlattığımız bu çevre hareketine dijital dünyadan da bir destek verilmiş olunur.” dedi.

ORTAKÇI; “3 BOYUTLU TASARIMLA ANİMASYONA DÖKTÜK, SONRA OYUNA ÇEVİRDİK”

Oyun tasarımcılarından Okan Ortakçı; “Oyunda ZEYÇO karakterini 3 boyutlu tasarlayıp animasyona çevirdik. ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında Bulvar Caddesi ve surlarla ilgili çevresel tasarımları yaptıktan sonra oyuna döktük. Bu oyunun amacı; çocuklarımızı sıfır atık konusunda bilinçlendirmek ve aynı zamanda da eğlendirmektir. Oyun dünyasında maalesef bir teknoloji bağımlılığı söz konusu. Bu sorunun önüne geçmek için ZEYÇO’da bir sistem geliştirdik. Oyun her 5 dakikada bir uyarı veriyor; 15 dakika aralıksız kullanım sonrasında da tamamen kendiliğinden kapanıyor.” diye konuştu.