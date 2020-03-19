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ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep Beraber Corona Virüsünü Yeneceğiz…

Zeytinburnu ilçesinin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği başkanı Sanayici iş adamı Mustafa Sartık ülkemizi dünyayı etkileyen Corona Virüsünü yenecek güçtedir. Bizler hükümetimizin aldığı her türlü karara memuniyetle uyacağız dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mart 2020 Perşembe 16:40
ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep Beraber Corona Virüsünü Yeneceğiz…
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Zeytinburnu ilçesinin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği başkanı Sanayici iş adamı Mustafa Sartık ülkemizi ve dünyayı etkileyen Corona Virüsünü yenecek güçtedir. Bizler hükümetimizin aldığı her türlü karara memuniyetle uyacağız dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin ÇETİNER

Sartık :Türkiye iyi bir mücadele sergiliyor dedi

Türk Tekstil piyasasının önemli merkezlerinden birisi olan Zeytinburnu ilçesinde bulunan Tekstil sanayici ve iş adamlarının kurduğu ZETSİAD başkanı Sanayici iş adamı Mustafa Sartık meslektaşlarına şunları söyledi “ Bizler inançlı insanlarınız her an her şeyin olabileceğine iman etmiş bir milletiz. Hiçbir ülke böyle bir felaket ile karşılaşmak istemez.

Biz de ülke olarak da şahıs olarak da istemeyiz. Ancak Allah’tan gelen bu bela ile birlik ve beraberlik içinde mücadele edersek başarılı oluruz.

Gördüğümüz ve takip edebildiğimiz kadarı ile Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şeffaf t ve açık bir şekilde süreci yönetmeye çalışıyorlar.

İster Sanayici, isterse iş adamı isterse sıradan bir vatandaş olalım hiç fark etmez hepimiz tek vücut olarak hükümetimizin aldığı kararlara uyarak bu süreci aşacağız.

Bu sürecin işlerimizi ve ekonomimiz etkileyeceği kaçınılmaz ama yaşam hakkı her şeyden daha önemli. Bozulan ekonomimizi düzeltebiliriz ama Allah korusun kaybedeceğimiz canları geri getirme şansımız ve imkanımız yok.

Duamız ve niyazımız bütün dünyayı etkisi altına (Covit 19) alan Korona virüsünün bir an evvel bitmesidir.

Ne yapacağız diye soran üyelerimize ve meslektaşlarımıza şunu söylemek isterim bizler yakından meslek örgülerimiz ile temas halindeyiz, onlar da hükümet ile yakın temasta hep beraber bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek adına anlık bir şekilde süreci takip ediyoruz” dedi.

ZETSİAD Başkanı Sanayici İş adamı Mustafa Sartık’a birlik ve beraberliği tavsiye ederek devlet büyüklerimize sunduğu katkıdan dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Zeytinburnu Tekstil Sanayicisi ,İş adamı ve esnafı hükümetin yanında bir duruş sergileyerek yapması gerekeni yaparak önce ülkemiz sonra biz diyerek bu zor dönemde kendilerine yakışanı yaparak tam not aldılar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 

Son Güncelleme: 19.03.2020 17:01
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