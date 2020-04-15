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Yeşilyurt :Sağlık Çalışanları İçin Maske Üretmeye Devam Ediyoruz Dedi

​​​​​​​Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt Dünyayı derinden etkileyen COVİD 19 salgını için maske üretimler ile alakalı gazetemize verdiği beyanatta şunları söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Nisan 2020 Çarşamba 17:07
Yeşilyurt :Sağlık Çalışanları İçin Maske Üretmeye Devam Ediyoruz Dedi
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Bizler Devlet Olarak Zor Şartlar Altında Birlik ve Beraberlik Ruhumuzu Yansıtıyoruz Dedi…

Dünyanın bir çok ülkesini etkileyen Korona Virüs'ten dolayı artan maske ihtiyacına Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de katkı vermek için üretime başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt Halk Eğitim merkezi bünyesinde cerrahi maske üretimine başladıklarını söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ülke olarak Sağlık Bakanlığımız ve Devletimiz Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ellerinden gelen çalışmaların en iyisini yapmanın gayretinde olduklarını biliyoruz.

Bizler Zeytinburnu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi idareci, gönüllü öğretmen ve kursiyerlerimiz tarafından cerrahi maske üretmeye başladık.

Ürettiğimiz ürünlerimizi başta ilçemizde bulunan sağlık kuruluşları olmak üzere kamu kurumlarımıza teslim ediyoruz.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, üretim sürecinde emeği geçen ve katkısı olan bütün idareci, öğretmen ve kursiyerlere teşekkür ederek toplumsal farkındalık ve dayanışma bilincinin artmasına vesile olan bu davranışın güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.04.2020 18:51
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