Yere İzmarit Atanlar Bu Fotoğrafa İyi Baksın !

TEMİZLİK İŞÇİSİNİN BU DAVANIŞI BELEDİYE BAŞKANI BAŞTA OLMAK ÜZERE DİKKATLERDEN KAÇMADI …

Zeytinburnu Belediyesi temizlik işçisi Cevat Gençoğlu’nun, kaldırım taşları arasına sıkışan sigara izmaritini süpürüp alamayınca yere çömelip eli ile almaya çalışırken bir vatandaşın cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştığı bu resim birden gündem oldu.

Belediye başkanı Ömer Arısoy Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeli Cevat Gençoğlu’nu arayarak bir süre sohbet etti.

Başkan Arısoy’un ”Cevat işini bu kadar sevmen bizi çok memnun etti ve duygulandırdı. Kaç yaşındasın sorusuna ise işçi 30 yaşındayım dedi.

Başkan’ın evli misin sorusuna ise işçi hayır deyince başkan seni evlendirmemiz lazım dedi. Sohbet başkanın nerelisin Cevat demesi ile de Samsunluyum. Zeytinburnu Pazarcılar Dernek başkanı Selahattin Sert’in yeğeniyim cevabı ile karşılaştı”.

Bir çok televizyon ve haber portalı temizlik işçisinin bu durumunu haberlerine taşıdı.

Bunun üzerine de Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy sosyal medya hesabında bir mesajı daha yayınlayarak meşhur oldun Cevat açıklaması yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)