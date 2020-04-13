Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Mali Müşavir Onur Dolar Gazetimze Şunları Söyledi:

"Hayatta her şey insanoğlu içindir. Bugün herşeyiniz vardır yarın hiçbir şeyiniz olmayabilir. Yada Rabbim Takdir eder bugün hiç bir şeyiniz yoktur yarın bolluk bereket içinde olabilirsiniz. Şu an dünydq çok farklı bir süreç yaşıyoruz. Korona Virüs denilen fekaket ile bir çok şey değişti.

Daha dün kendi halinde ailesinin nafakasını temin eden çok kişi bugün çok zor şartlarda kalmış ve ailesinin zaruri ihtiyaçlarına dahi yetişemeyen komşularımız ve kardeşlerimiz çevremizde var.

Biz de ilçe başkanlığı olarak bu duruma seyirci kalmak yerine en az ilk etapta 100 aileye karınca kararınca bir erzak paketi yapalım dedik ve adres tespisi yapıp yüz haneye yönetim kurulu üyelerimiz ve mahalle başkanlarımız ile erzak kollerini takdim ettik.

Allah hayır sahibi kardeşlerimizin bu hayrını kabul buyursun. Biz aracıyız ve dağıtma imkanımız var. Hayır yapmak isteyen hayır sahipleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedikler erzak kolileri olursa biz parti olarak seve seve aracı olabiliriz. İsteyen her hayır sahibi bizimle temasa geçebilir" dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)