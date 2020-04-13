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Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı
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Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı

Bütün dünya ile beraber ülkemizi de derinden etkileyen Korona Virüsünden dolayı bir çok vatandaşımızın işini kaybettiği bir ortam da Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar ve yönetimi elini taşın altına koyarak karınca kararınca daha önce tespit ettikleri 100 eve erzak kolisi dağıtarak bir nebze de olsa yüz haneye katkı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Nisan 2020 Pazartesi 16:28
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı
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Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Mali Müşavir Onur Dolar Gazetimze Şunları Söyledi:

"Hayatta her şey insanoğlu içindir. Bugün herşeyiniz vardır yarın hiçbir şeyiniz olmayabilir. Yada Rabbim Takdir eder bugün hiç bir şeyiniz yoktur  yarın bolluk bereket içinde olabilirsiniz.  Şu an dünydq çok farklı bir süreç yaşıyoruz.  Korona Virüs  denilen fekaket ile bir çok şey değişti.

Daha dün kendi halinde ailesinin nafakasını temin eden çok kişi bugün çok zor şartlarda kalmış ve ailesinin zaruri ihtiyaçlarına dahi yetişemeyen  komşularımız ve kardeşlerimiz çevremizde var.

Biz de ilçe başkanlığı olarak bu duruma seyirci kalmak yerine  en az ilk etapta 100 aileye karınca kararınca bir erzak paketi yapalım dedik ve adres tespisi yapıp yüz haneye yönetim kurulu üyelerimiz ve mahalle başkanlarımız ile erzak kollerini takdim ettik.

Allah hayır sahibi kardeşlerimizin bu hayrını kabul buyursun. Biz aracıyız ve dağıtma imkanımız var. Hayır yapmak isteyen hayır sahipleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedikler erzak kolileri olursa biz parti olarak seve seve aracı olabiliriz. İsteyen her hayır sahibi bizimle temasa geçebilir" dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Son Güncelleme: 13.04.2020 17:27
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