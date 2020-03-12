Yeniden Refah Partisi İktidara Yürüyor...

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Divanına Salon Dar Geldi

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Mali müşavir Onur Dolar yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi ”Ülkemizin bir çok ilinde ve ilçesinde yaşanan sorunların benzerleri ne yazık ki Zeytinburnu ilçemizde de yaşanıyor. Bizim şu an en büyük sorunumuz gençlerimizin uyuşturucu kullanımına meyletmesi ve düzensiz göç ile gelen sorunları yaşıyoruz. Biz ilçe başkanlığı olarak kendi gücümüz oranında çalışmalar yapıyoruz. Aslında konuşacak daha çok şey var ancak Genel Başkan Yardımcımız Zafer Emanetoğlu başkanımızı dilemek adına ben konuşmamı kısa keserek hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum Esselamünaleyküm…

İstanbul Tmes Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Her Birim başkanı sahneye gelip kendi birimi hakkında çalışmalarını anlattı

Mehmet Dolar’ın divan başkanı olduğu ilçe divanının üyeleri ise Recep Hacıismailoğlu ve Selahhattin Öksüz’ün yönettiği ilçe divanında birim başkanları şu şekilde konuştu:

Teşkilat başkanı Fatih Cansız, Siyasi işler birim başkanı Atınç Marangoz,Seçim ve hukuk işer birim başkanı Metin Karagöz, Sekreterya birim başkanı Fatih Serbest, Ekonomi ve Sosyal işler birim başkanı Efraim Altuğ, Mali İşler birim başkanı İrfan Dumrul,Tanıtım ve Medya birim başkanı Barış Şenol, Halkla İlişkiler ve STK’lardan sorumlu ve birim başkanı İsmail Çelebi, Yerel Yönetim Birim başkanı Hasan Toraman, Eğitim Birim başkanı Sadettin Başaran, AR-GE birim başkanı Yaşar Çalık, Gençlik Kolları başkanı Gani Sağlam, Kadın kolları başkanı Yasemin Uçan’ın faaliyet raporunu da Eğitim Birim başkanı Sadettin Başaran okudu. Bir çok birim başkanı konuşmasını merhum Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ın önemli bir sözü ile bitirmesi konuşmaya ayrı bir güzellik kattı.

YRP.Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu Yeniden Refah Partisi hariç hiçbir siyasi parti Siyonistlerin niyetlerini ya görmüyor yada bilerek ses çıkarmıyor dedi…

Muhteşem bir kalabalık ile Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezinde yapılan Zeytinburnu Yeniden Refah Partisi İlçe Divan Toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel başkan yardımcısı Zafer Emanetoğlu özetle şunları söyledi “Öncelikle hepinizi selamların en güzeli olan Allah’ın selamı selamlıyorum. Esselamünaleyküm.

İlçe divanımızın yoğun bir kalabalık ile yapılmasını sağlayan ilçe başkanımız sayın Onur Dolar ve yönetimine teşekkür ederim.

Genel Başkanımız Dr.Fatih Erbakan’ın ile partimizi kuruluş süreci oluştururken bir çok kişi parti kurmak kolay değil Fatih Erbakan parti kuramayacak dediler.

23 Kasım 2018’de Hacıbayram-ı veli’nin dizi dibinde partimizin kuruluşunu açıkladık. Birkaç gün sonrada İstanbul’da Ebu Eyyüp El Ensari’nin dizi dibinde İstanbul’da büyük bir toplantı ile İstanbu’da merhaba dedik.

Parti kuramayacağımızı söyleyenler bu seferde il ve ilçelerde teşkilat kuramayacaklar dediler. Kısa süre sonra 81 il başkanlığımızı ve 700’den faza ilçede teşkilatımızı kurduk. Bu sefer büyük kongrelerini yapamaz dediler. Çok şükür 40 bin kişinin katılımı ile Ankara’da büyük kongremizi yaptık. Şimdi de aynı kesim iktidar olamayacağımızı iddia ediyorlar.

Yapamaz dedikleri her şey teker teker yapan bu teşkilat ilk seçimde Dr. Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapacak ve meclis çoğunluğunu da alacak bir güce kavuşacağını herkese göstermemiz lazım”.

Zafer Emanetoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti “Hükümet 18 sene önce iktidar olduğu zaman komşularımız ile sıfır sorun dedi. Ancak bugün sorun yaşamadığımız komşumuz kalmadı. Ekonomik göstergeler kötü. İslam ülkelerinde kan ve göz yaşı eksik olmuyor. Siyonistler arz-ı mevud’a ulaşmak için gayet açık bir şekilde çalışarak bayraklarına bile iki çizgi koyarak Fırat’tan Nil’e kadar olan bütün bölgeler Arz-ı Mevud’un içine dahil edeceğini söylüyor. Bizim partimiz dışında hiçbir siyasi parti dünya Siyonistlerinin mikrop olduğunun farkında değil. Girmek istediğimiz Avrupa ülkeleri dahil bütün dünyayı yöneten gücün Siyonistler olduğunu bilmez isek doğru işler yapamayız diyen Emanetoğlu hepimiz samimi ve içten bir şekilde çalışırsak halkımız bize ülke yönetimi emanet eder diyerek sözlerini tamamladı.

İlçe Divan toplantısı toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve akabinde etli pilav ayran ve tatlı ikramı ile son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)