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Yağlıdereliler Şehitlerimizi Unutmadı
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Yağlıdereliler Şehitlerimizi Unutmadı

​​​​​​​Giresun İli Yağlıdere İlçesi Derneği bugüne kadar vatan ve mukkadesat için şehit olan herkes ve dernek yönetiminde görev alanların ebediyete irtihal eden yakınları için Kur'an-ı kerim ve Mevlid-i şerif okuttu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2020 Salı 15:53
Yağlıdereliler Şehitlerimizi Unutmadı
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Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Köşeli Camisinde Yapılan Programa İlgi Yoğundu

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve idare amire Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Destek hizmetler müdürü Serkan Akarsu Mahalle Muhtarı Mustafa Çalışkan İstanbul Times Yayın Grubu imtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda davetli düzenlenen programa katılarak okunan Kur’an ve Mevlid’de amin diyerek dualara ortak oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu

Dernek Başkanı Özer Kahveci Şunları Söyledi:

Biz bugün burada rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak bu bizler için canını verip şehadet şerbeti içen ecdadımız sayesinde olmuştur.

Onlar bizler için hiç düşünmeyerek canlarını verdiler. Biz de torunları olarak onların ve derneğimiz de bugüne kadar görev alan dostlarımızın ebediyete göçen yakınlarının ruhlarına hediye edilmek üzere Kur’an-ı Kerim ve Mevlid’i şerif okutmak için Çırıcı Mahallesi Köşeli Camisinde 14 Mart 2020’de ikindi namazına müteakip yaptığımız programa iştirak eden hemşehrimiz Ak Parti İstanbul Milletvekili sayın Hasan Turan yine hemşehrimiz olan Zeytinburnu Belediye başkan Yardımcımız sayın Hurşit Bekaroğlu ,Yine hemşehrimiz olan Zeytinburnu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Serkan Akarsu, Derneğimizin merkezinin bulunduğu Çırpıcı Mahalle muhtarı Mustafa Çalışkan ve İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere Kur’an –ı Kerim tilavetimize ve mevlid-i şerifimize katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Dernek yönetim kurulu üyesi Ömer Kantemür’ de programlarına katılan herkese teşekkür etti.

Derneğin eski başkanı iş adamı Ali faik Biçer‘ de Dernek başkanımız Özer Kahveci ve yönetimin düzenlemiş olduğu şehitlerimizi rahmetle yad ettiğimiz programımız hayırlı ve uğurlu olsun diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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