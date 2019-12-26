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Uyuşturucuyla Mücadele İçin; "İyi Gelecek Projesi"

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Kaymakamlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Kendin İçin İyiyi İste; İyi Gelecek Projesi", İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin katılımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Uyuşturucuyla Mücadele İçin; "İyi Gelecek Projesi"

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Kaymakamlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Kendin İçin İyiyi İste; İyi Gelecek Projesi", İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin katılımıyla kamuoyuna duyuruldu.

haber 2
haber 2
26 Aralık 2019 Perşembe 10:01
Uyuşturucuyla Mücadele İçin; "İyi Gelecek Projesi"

Zeytinburnu Belediyesi’nin İçişleri Bakanlığı desteğiyle Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Biruni Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin ortaklığıyla hayata geçirilen İyi Gelecek Projesi’nin açılış programı İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin katılımıyla gerçekleşti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Avrupa uyuşturucu raporuna göre 2017 yılında 28 Avrupa Birliği ülkesinin yakaladığı eroin miktarı 5.4 ton iken, bizde ise bu 17.4 tondur. Avrupa’nın yakaladığı toplam miktarın üç katından daha fazlasını yakalıyoruz. Yılbaşından bugüne kadar toplam 42.2 milyon kök kenevir ele geçirdik" dedi.

ZEYTİNBURNU’NDA PİLOT OKUL SEÇİLDİ

Tanıtım öncesi düzenlenen panelde uyuşturucu bağımlılığının çeşitleri ve uyuşturucunun insan sağlığına verdiği zararlar anlatıldı. Proje ile özellikle çocukların herhangi bir bağımlılığa bulaşmadan bağımlılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Gençlere uyuşturucunun zararlarının anlatılacağı proje, ilk olarak ilçede bulunan bir pilot okulda uygulanacak.

TOPLAM 42.2 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Projenin tanıtım programında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Libya açıklarında 4.2 ton esrar, Bulgaristan-Sırbistan sınırında 500 bin ekstazi, Yunanistan’da 4.5 milyon captagon, yine Akdeniz’de İspanya-İtalya açıklarında 12.4 ton esrar ele geçirdik. Ayrıca son bir yılda tarihimizin en büyük uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştirdik. Şunu herkesin bilmesini isterim ki, uyuşturucu ile mücadelede Türkiye küresel ölçekte bir güç konumundadır. Avrupa uyuşturucu raporuna göre 2017 yılında 28 Avrupa Birliği ülkesinin yakaladığı eroin miktarı 5.4 ton iken, bizde ise bu 17.4 tondur. Yani Avrupa’nın yakaladığı toplam miktarın üç katından daha fazlasını yakalıyoruz. Yılbaşından bugüne kadar toplam 42.2 milyon kök kenevir ele geçirdik. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi verilerine göre Türkiye afyon, eroin, amfetamin, ekstazi ve marijuana adı verilen uyuşturucuların yakalamasında Avrupa’da birinci sırada. Karşımızda nasıl bir tehdit olduğunu, bizim de bunun karşısında nasıl mücadele ettiğimizi sizlerin huzuruna getirmek amacımdır.” dedi.

BAŞKAN ARISOY: “ÇOCUKLARIMIZDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise; “Bu projenin temel hedefi bireyleri ve özellikle öğrencilerimizi, genç çocuklarımızı herhangi bir bağımlılığa bulaşmadan önce bağımlılığın önüne geçmeyi sağlamak. Eğer bir birey herhangi bir bağımlılığa bulaşırsa bir daha ondan kurtulması çok zor ve devlet için büyük bir maliyet gerektiriyor. Burada daha önce 2010 yılında yaptığımız gibi şimdi proje koordinatörümüzün de söylediği gibi bir okulda pilot uygulama başlatacağız ve hangi haller çocukta görülürse, bağımlılıkla nasıl bir temas ortaya çıkabiliyor, bunu bütün annelerle birlikte burada başarmak istiyoruz. Bu proje birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörle, özel eğitim kurumlarının desteği ile inşallah yürüyecek, başarıya ulaşacak.” diye konuştu.

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