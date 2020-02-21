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Telsiz Mahallesi Sur Bandına Uygun Şekilde Dönüşüyor

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nin bir bölümünde yıkılan konutların yerine yapılacak 281 konutluk ‘Silüet’ projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını belirten Belediye Başkanı Ömer Arısoy, hak sahipleriyle projenin detayları hakkında görüşmelerin başlayacağını duyurdu.

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21 Şubat 2020 Cuma 12:31
Telsiz Mahallesi Sur Bandına Uygun Şekilde Dönüşüyor
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Bu hafta ‘Başkanla Akşam Çayı’ programının Çırpıcı Mahallesi buluşmasına konuk olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ArısoyÇırpıcı ve Telsiz Mahalleleri’nde bir süredir sonuç bekleyen kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili müjdeli haberler verdi. Çırpıcı Mahallesi’nde özel sektöre bağlı olarak devam eden kentsel dönüşüm projesinde yüklenici ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlığın yenilenen sözleşme ile ortadan kalktığını ifade eden Başkan Arısoy, taraflar arasında 3’te 2 çoğunluğun sağlandığını söyledi. Başkan Arısoy; “Çırpıcı Mahallesi’nde özel sektör tarafından başlatılan kentsel dönüşüm uygulamasında 12 malikin imza atmaması dolayısıyla proje durma noktasına gelmişti. Seçimden önce Çırpıcı’daki bu bölgeyi riskli alan ilan ettirmiştik. Kamunun gücünü de yanımıza alarak yeni bir sözleşme yaptık ve 22 Şubat tarihine kadar yükleniciye süre verdik. Bugün itibariyle bu sözleşme 3’te 2 çoğunluğu sağlanmış bulunmakta.” dedi.

“3’TE 2 ÇOĞUNLUK ARAYACAĞIZ”

Çalışmalarını Elazığ’daki deprem bölgesinde devam ettiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, geçtiğimiz hafta bir ziyarette bulunduğunu kaydeden Başkan Arısoy, buradan mutlu bir haberle döndüğünü dile getirdi. Bakan Kurum’dan Telsiz Mahallesi için hazırladıkları ‘Siluet’ projesi için onay aldıklarını anlatan Başkan Arısoy; “Bu bölgedeki hak sahiplerini proje hakkında bilgilendirmek için Çarşamba günü bir görüşme yapacağız. Her zaman olduğu gibi rıza, mutabakat ve yerinde dönüşüm ilkelerimizden taviz vermeden burada da 3’te 2 çoğunluğu arayacağız. Siluet projesi; 281 konut, 88 işyeri olmak üzere toplam 369 bağımsız birimlik bir uygulamayı kapsayacak.” diye konuştu. Başkan Arısoy, Cevizlibağ İETT Blokları mevkiinin kentsel dönüşümü ile ilgili olarak hak sahipleriyle görüşmeye devam ettiklerini, yakın zamanda oradan da olumlu neticeler çıkacağını kaydederek; “Blok temsilcileri ile bugün görüştük. Oradaki ana problem parsel sorunuydu. Parselleri eşitledik. Bu bölgede imar planı çıktı, malikler yüklenici bir firma ile anlaşır anlaşmaz inşaat başlayacaktır.” açıklamasında bulundu.

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