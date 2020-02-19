Necdet Akşahin Hakka Yürüdü

Mekanı Cennet Olsun
Son yolculuğunda yülerce kişi merhum duayen muhtar Hacı Necdet Akşahin'i yalnız bırakmadı. 35 sene muhtarlık yaptığı Telsiz Mahallesinde bulunan Çarşı Camisinde 19 Şubat 2020'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zeytinburnu ilçesinin görevdeki ve önceki dönem bir çok mahalle muhtarı merhum meslektaşları eski muhtar Necdet Akşahin'i yalnız bırakmadılar.
Cenaze namzından sonra merhum Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi arkasındaki mezarlıkta ebedi istirahatine çekilen Necdet Akşahin'e Allah'tan rahmet geride kalan yakınlarına yayın grubu olarak sabırlar dileriz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)