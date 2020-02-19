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Necdet Akşahin Hakka Yürüdü
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Necdet Akşahin Hakka Yürüdü

7 Dönem Zeytinburnu ilçesinin en büyük Mahallesi olan Telsiz'de muhtar seçilen Necdet Akşahin ruhunu rabbine teslim etti. 11 sene önce Muhtarlık seçimi Merhum İmdat Toraman'a karşı kaybetse de halk ile içe olmaktan ayrı durmadı. Bugün (19 Şubat 2020) Zeytinburnu Tesiz Mahallesi Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazına ilçe kaymakamı Mehmet Makas, eski belediye başkanlarından Dr.Adil Emecan,Murat Aydın ve Mevcut başkan Ömer Arısoy başta olmak üzere çok sayıda mülki idare amiri ve mahalle halkı duayen muhtarı son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2020 Çarşamba 17:54
Necdet Akşahin Hakka Yürüdü
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Mekanı Cennet Olsun 

Son yolculuğunda yülerce kişi merhum duayen muhtar Hacı Necdet Akşahin'i yalnız bırakmadı. 35 sene muhtarlık yaptığı Telsiz Mahallesinde bulunan Çarşı Camisinde 19 Şubat 2020'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zeytinburnu ilçesinin görevdeki ve önceki dönem bir çok mahalle muhtarı merhum meslektaşları eski muhtar Necdet Akşahin'i yalnız bırakmadılar.

Cenaze namzından sonra merhum Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi arkasındaki mezarlıkta ebedi istirahatine çekilen Necdet Akşahin'e Allah'tan rahmet geride kalan yakınlarına yayın grubu olarak sabırlar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.02.2020 19:53
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