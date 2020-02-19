Necdet Akşahin Hakka Yürüdü

7 Dönem Zeytinburnu ilçesinin en büyük Mahallesi olan Telsiz'de muhtar seçilen Necdet Akşahin ruhunu rabbine teslim etti. 11 sene önce Muhtarlık seçimi Merhum İmdat Toraman'a karşı kaybetse de halk ile içe olmaktan ayrı durmadı. Bugün (19 Şubat 2020) Zeytinburnu Tesiz Mahallesi Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazına ilçe kaymakamı Mehmet Makas, eski belediye başkanlarından Dr.Adil Emecan,Murat Aydın ve Mevcut başkan Ömer Arısoy başta olmak üzere çok sayıda mülki idare amiri ve mahalle halkı duayen muhtarı son yolculuğunda yalnız bırakmadı