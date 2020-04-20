Murat Elmas ve Camii Dernek Yönetiminden Sağlık Çalışanlarına Jest

Dernek Başkanı Murat Elmas Bir Çok Hayırlı Projede Yer Alarak Takdir Topluyor

Bölge Halkının daha çok Azeri camisi olarak bildiği İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı İş adamı Murat Elmas ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları çalışmalarla başta kendi camii cemaatinin, akabinde de bölge halkının takdirini kazanan sosyal içerikli çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Dernek başkanı Murat Elmas yaptığı açıklamada şunları söyledi “kendi ailesinde ve camialarında da bir çok kişinin sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek biz sağlık çalışanlarımızın halkımız için yaptıkları fedakarlıkları biliyoruz. Bizim yaptığımız minik bir ikram’ın onların fedakar çalışmaları yanında lafı bile edilemez.

Sadece sembolik olarak maddi ve manevi olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olunduğumuzun bilinmesi adına istedik ki 250 sağlık çalışanına döner ayran ikramı yapalım. Sağ olsunlar bizim teklifimizi kırmadıkları için hepsine teşekkür ederiz”. Şeklinde konuştu.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Akkoyun’da şunları söyledi”

“Dernek başkanımız Murat Elmas ve diğer yönetim kurulu üyelerimiz ile yaptığımız istişare toplantılarında sağlık çalışanlarımızı alkışlamanın dışında daha somut çalışmalar yapmamız gerektiğini istişare derken başkanımız sulu Sağlık çalışanların COVİD 19’da Pandemisinden dolayı sulu yemek tercih etmediklerini ifade ederek Döner ayran ikram etsek nasıl oldu dedi.

Biz de Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ki arkadaşlarla temasa geçtik. Kendilerinin zaten sürekli yemek tedariki yatıkları Zeytinburnu İstasyon Mevlana restoran’ın kendi standartlarına göre üretim yaptıklarını oradan alınacak Döner Ayran’ın kabul edilebileceğini ifade ettikten sonra ilgili restoran ile temasa geçerek 250 kişilik Döner Ayran ikramımızı yaptık.

Sağlık çalışanlarımız için her zaman hizmete hazır olduklarını ifade eden Özkan Akkoyun başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere Covid 19 hastalığı yaşayan herkese acil şifalar dilerim” şeklinde konuştu

Bizlerde bu güzel düşünceleri için Zeytinburnu İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek başkanı Murat Elmas ve Yönetimini tebrik ediyoruz.

Kaynak İstanbul Times Ha