Malatyalılar Şehitler İçin Kur’an Kerim ve Mevlid-i Şerif Okuttu

Dernek başkanı Suat Sarıkaya’nın eşi ve Kıymet Sarıkaya ve Dernek Başkan Yardımcısı Canan Aysöndü’nün organize ettiği programa katılım çok yoğun oldu…

Üç Hoca hanımın Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i şerif okuduğu programa çok sayıda kadın’ ın katılması göden kaçmadı.

Kıymet Sarıkaya şunları söyledi “Bizler Zeytinburnu Malatyalılar derneği olarak her zaman şehitlerimize karşı hassasız onlar olmasaydı belki biz bugün burada olamayacaktık. Onlara ne kadar dua etsek ve ruhlarına hediye edilmek üzere Kur’an –ı kerim okusak ve dua etsek haklarını ödeyemeyiz” dedi.

Dernek başkan yardımcısı Canan Aydöndü’de yaptığı kısa konuşmada “Bedir’den Bahar Pınarı harekatına kadar ülkemiz için şehid olan bütün şehitlerimiz için okuttuğumuz Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i şerif için yüzlerce kişiye yetecek kadar tavuklu pilavı evinde yaparak misafirlerimize ikram ettiği için dernek başkanımız Suat Sarıkaya’nın eşi ve kadın kollarımızın yönetim kurulu üyesi Kıymet Sarıkaya’ya da aracılığınız ile teşekkür etmek isterim” dedi.

Dernek başkanı Suat Sarıkaya’da yaptığı konuşmada öncelikle şehitlerimize, akabinde derneğimizde görev yapan yönetim kurulundan ve üyelerimizin yakınlarından ebediyete gidenler için okuttuğumuz Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i şeriften hasıl olacak sevapları ruhlarına hediye ettik Allah kabul etsin dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)