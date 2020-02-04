Malatyalılar Dekan Prof. Dr.Özdemir’e Hayırlı Olsun Ziyareti Yaptı

Prof. Özdemir’in samimiyeti ve misafirperverliği hemşehrilşerini memnun etti

Dernek başkanı Suat Sarıkaya beraberinde dernek başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner, Dernek Yönetim kurulu üyesi Celal Ertuğrul, Cengiz Kaçar,Hasan Akmeşe ve İbrahim Balcı ile beraber kısa bir süre önce Bezmialem Vakıf Üniversite Tıp Fakültesi dekanlığına atanan Prof.Dr.Ramazan Özdemir’i ziyaret ederek Malatya’yı ,İstanbul’u,Zeytinburnu’nu ve Malatya sporu konuştular. Kendisi de yakın bir zaman içinde Zeytinburnun’nda ikamet edeceğini ifade eden Özdemir daha yakın şekilde sürekli istişare edelim.

Malatya ve Zeytinburnu’na verebileceğimiz ne var ise verelim dedi.

Dernek başkanı Suat Sarıkaya ‘da yaptığı konuşmada şunları söyledi ”Öncelikle randevu vererek bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizde yıllardır sivil toplum kuruluşları içinde vazife yapıyorsunuz. Bizler Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Malatyalıları tek çatı altında bir araya getirerek ilçenin en aktif derneklerinden birisi olmuş durumdayız.Sizinde de yakın bir zamanda Zeytinburnu ilçesine taşınacak olmanız bir ayrı bir onur vermiştir. Bundan sonra sizleri derneğimizde de görmek isteriz. Yeni atandığınız dekanlık göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun dedi.

Hüseyin Çetiner 1993 yılında ilk basımını 2005 yılında da 4. Basımını yaptığı Malatya isimli kitabını Prof.Dr.Ramazan Özdemir’e imzalayarak takdim etti.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çekimi ile ziyaret son buldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)