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Kazlıçeşme ve Gökalp de ‘Sıfır Atık’ Uygulamasına Geçti

Zeytinburnu Belediyesi’nin, evsel ve iş yeri atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliğinin önlenmesi için başlattığı ‘Sıfır Atık’ hareketine Merkezefendi Mahallesi’nden sonra Kazlıçeşme ve Gökalp Mahalleleri de katıldı.

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21 Şubat 2020 Cuma 12:30
Kazlıçeşme ve Gökalp de ‘Sıfır Atık’ Uygulamasına Geçti
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İstanbul’da pilot bölge olarak hayata geçen "Türkiye’nin ilk ‘Sıfır Atık’ Mahallesi Merkezefendi"nin ardından Kazlıçeşme ve Gökalp Mahalleleri de "Sıfır Atık" hareketine katıldı. Uygulama kapsamında sokaklara geri dönüşüm ayrıştırıcı konteyner ve kutular koyuldu. Uygulama ile vatandaşların plastik, metal, cam gibi atıklarının toplanacağı geri dönüşüm kutularının yanı sıra atık yağların da belediye çalışanları tarafından düzenli olarak toplanacağı ifade edildi. Bu uygulama ile geri dönüştürülen atıklarla birlikte çevre kirliliğini önlemek ve tasarruf yapılması hedefleniyor.

“ZEYTİNBURNU’NUN TAMAMINI ‘SIFIR ATIK’ SİSTEMİNE GEÇİRECEĞİZ ”

‘Sıfır Atık’ uygulamasının kapsamının önümüzdeki süreçte daha da genişleyeceğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Kazlıçeşme ve Gökalp mahallelerimizde ayrıştırma kutularımızı yerleştirdik, hazırız. Bugünden itibaren arkadaşlarımız ev ev, esnaf esnaf dolaşarak bu çöplerin ayrıştırılmış olarak çöpe atılması konusunda hemşehrilerimizi bilgilendirecekler. Merkezefendi’den çok güzel bir netice aldık, Kazlıçeşme ve Gökalp Mahallleri’nin ‘Sıfır Atık’ projesine destek vereceklerine inanıyorum.  Komşularımız ile birlikte Zeytinburnu’nda geri dönüşümü en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi; geri dönüştürülebilir atığın evsel atıklara karışması gerçekten çok büyük israf. Türkiye bütünüyle aslında büyük bir ‘Sıfır Atık’ seferberliğine başladı. İnşallah Haziran ayına kadar Zeytinburnu’ndaki bütün mahallelerimizi ‘Sıfır Atık’ mahallesi haline getirmek istiyoruz, her geçen gün çöpten geri kazandığımız materyalleri arttırmak istiyoruz. Bütün mahalle sakinlerimize, esnafımıza, muhtarımıza, medya mensuplarına ve emek veren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

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