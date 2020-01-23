İmamoğlu Zeytinburnu Belediyesini Ziyaret Etti

Arısoy İmamoğlu’nu Kapıda karşıladı

İlk olarak Başkan Arsıoy’un makam odasına çıkan iki başkan kısa bir şekilde Basın’a açıklamalarda bulundu.Akabinde Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ilçenin tarihi çeşmelerinden birisi meşhur Kazlıçeşmenin bir maketini hediye etti. İmamoğlu’da kendi hediyesini takdim etti.

Daha sonra İBB heyetinin ve Zeytinburnu ilçe belediye başkan yardımcıları ve başkan Arısoy kısa bir süre basına resim verdikten sonra basına kapalı bölümde İlçe belediye başkanı ve yardımcıları İBB’nin ilçede yapması gereken yatırımlar hakkında İmamoğlu ve heyetine sunum yaptı.

Arısoy ve yardımcılarından ilçenin sorunları hakkında bilgi alan İmamoğlu, daha sonra yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

İmamoğlu, incelemelerin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

