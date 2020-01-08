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İmam Hatip Lisesinin Genç Karileri, ‘Kur’an Ziyafeti İle Gönülleri Fethetti
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İmam Hatip Lisesinin Genç Karileri, ‘Kur’an Ziyafeti İle Gönülleri Fethetti

​​​​​​​Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”hadisi şerifinden ilham alarak yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in gönüllere dokunarak okunmasını sağlamak, Kur’an sevgisini yüreklerde yeşertmek için hafız öğrencilerin muhteşem tilavetiyle ‘Kur’an Ziyafeti’ programını düzenlediler.

İmam Hatip Lisesinin Genç Karileri, ‘Kur’an Ziyafeti İle Gönülleri Fethetti

​​​​​​​Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”hadisi şerifinden ilham alarak yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in gönüllere dokunarak okunmasını sağlamak, Kur’an sevgisini yüreklerde yeşertmek için hafız öğrencilerin muhteşem tilavetiyle ‘Kur’an Ziyafeti’ programını düzenlediler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ocak 2020 Çarşamba 16:24
İmam Hatip Lisesinin Genç Karileri, ‘Kur’an Ziyafeti İle Gönülleri Fethetti

Program, İstiklâl Marşı ve Okul Müdürü Ahmet Çoşkun’un açılış konuşmasıyla başladı.

Okul Müdürü Ahmet Çoşkun konuşmasında Kur'an'ın süsünün güzel ses olduğunu ifade ederek Kur’an’ın, diriliş kitabı olduğunu söyledi. Kur’an’ın toplumsal hayat ile bağlantısına dikkati çekti.

Müslüman kimliği ve imam hatip nesli ile ilgili duygu dolu konuşmasından sonra emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas’ın selamlama konuşmalarının ardından Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu Kur’an-ı Kerim açılış tilaveti ile dinleyenleri mest etti.

Muhteşem sesleri ve kaideleri ile dinleyenleri duygulandıran programda hafız öğrencilerinden Hamza Aktoprak , Alperen Deligöz, Furkan Karakaya Muhammet Yahya Yıldızhan,ve Ahmet Can Yıldız salonda bulunanlara manevî duyguların zirveye çıktığı unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde, kulakların pasının silindiği programda güzel sadalarıyla liseli Kur'an kârileri, Kur'an tilavetiyle dinleyicilerin gönüllerini fethettiler.

Kur’an ziyafetinin yanı sıra okulun meslek dersleri öğretmeni Abdülhamit Aykut eşliğindeki öğrenci korosu, Salat-ı Şerifler, ilahi ve tekbirler ile programı renklendirdiler. Programda öğrenciler edebî geleneğimizin özgün şiirleri ve divan edebiyatının eşsiz örneklerinin sunumu ile farklı bir Kur’an ziyafeti programı icra ettiler. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi, musiki, şiir ve görselliğin harmanlandığı bu manevi gecede, öğrencilerin harikulade performansı izleyicilere duygu seli yaşattı.

Kimler Kur’an Bülbüllerini yalnız bırakmadı

Kur’an Ziyafeti programı olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun ilgi gördü. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı,Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu,Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç , İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan, Eğitim Bir Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mükremin Köse, Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortaokul Koordinatörü Buğra Ayan,Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Öner, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın,Zeytinburnu İlçe Müftüsü Mehmet Münip Şallıoğlu, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük,Bakırköy İlçe Müftüsü Selami Aydın , İHH İlçe Başkanı Kadir Çay Eğitim Bir Sen Zeytinburnu İlçe Başkanı Erdal Bakırtaş, Türkiye Gençlik Vakfı Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdulkadir Hacıismailoğlu,Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Tacettin Özer, Eroğluspor Başkanı Şenol Yurtseven, basın ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Kur’an Ziyafeti programı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın yaptığı hatim duasının ardından hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.01.2020 16:40
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