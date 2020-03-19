Gökalp Mahalle Sakinleri İşte Zeytinburnu Belgeselini İzledi

Mahalle muhtarı Celal Ertuğrul Şunları Söyledi

Hemşehrim ve arkadaşım olan Gazeteci yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu kurucu başkanı Hüseyin Çetiner ve 12 arkadaşının ilçemizdeki tarihi mekanları ve ebedi şahsiyeti daha geniş kitlelere tanıtmak için verdikleri seminerler ve çok güzel bir şekilde hazırladıkları İŞTE ZEYTİNBURNU BELGESELİNİ çok faydalı ve yararlı bulduğum için mahalle halkımın da bunu izlemesini istediğim için baş azam ve aynı zamanda Platformun yönetim kurulu üyesi olan Tülay Gençtürk hanımefendinin de katkısı ile güzel bir kültürel etkinliğe ev sahipli yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hüseyin Çetiner ve ekibine başarıla dilerim” dedi.

Tülay Gençtürk’de yaptığı konuşmada burada ben burada hem ev sahibiyim hem de program içerini oluşturan Platformun yönetim kurulu üyesiyim. Özellikle Güneş sporumuzun genç şampiyon sporcularının Zeytinburnu’nu tanıyacakları bu programın çok faydalı olacağını düşünüyorum dedi.

Programa katılan İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Hasan Hoşben,Meclis üyesi Mustafa Güreler, Kadın kolları başkanı ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Derneği başkanı A.Fuat Bodur ve yönetimi, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya başta olmak üzere çok sayıda STK başkanı ve vatandaş katıldı.

STK başkanlarının tamamı fikir ve düşüncelerini beyan ederken hem Hüseyin Çetiner seminer formatında canlı olarak yaptığı sunum ve hazırladıkları tanıtım filmi hakkına övgü dolu sözler söyleyerek kendilerinin bu tanıtım ile ilçeyi daha iyi tanıdıklarını ifade ettiler.

Hüseyin Çetiner’de program sonunda güzel duygu ve düşünceleri ile kendilerine destek veren bütün STK başkanlarına ev sahibi mahalle muhtarına ve zaman ayırıp tanıtım filmini izleyen herkese teşekkür etti.

Programın bitiminde emekli imam olan bir izleyici yapılan çalışmayı çok beğendiğini ifade ederek bütün şehitlerimizin ruhuna hediye edilmek Yasin-i şerif ve dua okudu.

Program Platformun yönetim kurulu üyesi Emekli Eğitimci Sevim Akbay’ın doğum günü kutlaması ile son buldu.

Kayak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)