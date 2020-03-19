banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep Beraber Corona Virüsünü Yeneceğiz…
Son Dakika
ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep...
Gökalp Mahalle Sakinleri İşte Zeytinburnu Belgeselini İzledi
Son Dakika
Gökalp Mahalle Sakinleri İşte Zeytinburnu...
Yazar Yusuf Dursun : Önce insan-Müslüman Sonra Şaiir Yazarım …
Son Dakika
Yazar Yusuf Dursun : Önce...
Işıldamanın Tam Zamanı
Son Dakika
Işıldamanın Tam Zamanı

Gökalp Mahalle Sakinleri İşte Zeytinburnu Belgeselini İzledi

​​​​​​​Zeytinburnu Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul ve baş azası Tülay Gençtürk’ün beraber ev sahipliği yaptığı gazeteci yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu başkanı Hüseyin Çetiner’in de ilçeyi tanıttığı seminerini yüzlerce kişi hep beraber Güneş Spor Kulübü lokalinde izledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mart 2020 Perşembe 14:16
Gökalp Mahalle Sakinleri İşte Zeytinburnu Belgeselini İzledi
banner171

Mahalle muhtarı Celal Ertuğrul Şunları Söyledi 

Hemşehrim ve arkadaşım olan Gazeteci yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu kurucu başkanı Hüseyin Çetiner ve 12 arkadaşının ilçemizdeki tarihi mekanları ve ebedi şahsiyeti daha geniş kitlelere tanıtmak için verdikleri seminerler ve çok güzel bir şekilde hazırladıkları İŞTE ZEYTİNBURNU BELGESELİNİ çok faydalı ve yararlı bulduğum için mahalle halkımın da bunu izlemesini istediğim için baş azam ve aynı zamanda Platformun yönetim kurulu üyesi olan Tülay Gençtürk hanımefendinin de katkısı ile güzel bir kültürel etkinliğe ev sahipli yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hüseyin Çetiner ve ekibine başarıla dilerim” dedi.

Tülay Gençtürk’de yaptığı konuşmada burada ben burada hem ev sahibiyim hem de program içerini oluşturan Platformun yönetim kurulu üyesiyim. Özellikle Güneş sporumuzun genç şampiyon sporcularının Zeytinburnu’nu tanıyacakları bu programın çok faydalı olacağını düşünüyorum dedi.

Programa katılan İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Hasan Hoşben,Meclis üyesi Mustafa Güreler, Kadın kolları başkanı ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Derneği başkanı A.Fuat Bodur ve yönetimi, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya başta olmak üzere çok sayıda STK başkanı ve vatandaş katıldı.

STK başkanlarının tamamı fikir ve düşüncelerini beyan ederken hem Hüseyin Çetiner seminer formatında canlı olarak yaptığı sunum ve hazırladıkları tanıtım filmi hakkına övgü dolu sözler söyleyerek kendilerinin bu tanıtım ile ilçeyi daha iyi tanıdıklarını ifade ettiler.

Hüseyin Çetiner’de program sonunda güzel duygu ve düşünceleri ile kendilerine destek veren bütün STK başkanlarına ev sahibi mahalle muhtarına ve zaman ayırıp tanıtım filmini izleyen herkese teşekkür etti.

Programın bitiminde emekli imam olan bir izleyici yapılan çalışmayı çok beğendiğini ifade ederek bütün şehitlerimizin ruhuna hediye edilmek Yasin-i şerif ve dua okudu.

Program Platformun yönetim kurulu üyesi Emekli Eğitimci Sevim Akbay’ın doğum günü kutlaması ile son buldu.

Kayak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.03.2020 14:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatyalılar Şehitler İçin Kur’an Kerim ve Mevlid-i Şerif Okuttu
Malatyalılar Şehitler İçin Kur’an Kerim ve Mevlid-i Şerif Okuttu
ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep Beraber Corona Virüsünü Yeneceğiz…
ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık Hep Beraber Corona Virüsünü Yeneceğiz…
Yağlıdereliler Şehitlerimizi Unutmadı
Yağlıdereliler Şehitlerimizi Unutmadı
Yeniden Refah Partisi İktidara Yürüyor …
Yeniden Refah Partisi İktidara Yürüyor …
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel Dönüşüm Projesi Olmaktan Mutluyuz…
Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel Dönüşüm Projesi Olmaktan Mutluyuz…

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169