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Fesleğen Dağıtma Geleneği Bu Senede Devam Etti

Zeytinburnu sokaklarını fesleğen kokusu sardı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Ramazan bayramı dolayısıyla ilçeyi sokak sokak gezerek hem vatandaşların bayramını kutladı, hem de 14 bin adet fesleğen dağıttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2020 Salı 12:04
Fesleğen Dağıtma Geleneği Bu Senede Devam Etti
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Zeytinburnu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vaktini evde geçiren vatandaşlara bir sürpriz yaparak fesleğen dağıttı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ilçeyi sokak sokak gezerek evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşların bayramını kutladı. Tedbiri elden bırakmayarak evde kalmaya devam edilmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Arısoy, yakın zamanda bu zorlu sürecin hep birlikte bertaraf edileceği hatırlatmasında bulundu. Başkan Arısoy, camlardan ve balkonlardan sepetleri uzatan vatandaşlara fesleğen hediye etti. Etkinlik boyunca Zeytinburnu genelinde 14 bin adet fesleğen dağıtımı gerçekleşti.
 

BAŞKAN ARISOY; “UZAKTAN DA OLSA BAYRAMDA BİR ARADA OLMAK İSTEDİK”

Ramazan Bayramı boyunca 3 gün ilçenin sokaklarını gezerek vatandaşların bayramını kutlayacaklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; “Bugün Zeytinburnu’nda hemşerilerimizin bayramını tebrik etmek üzere sokaklardayız.

Zeytinburnu uzun zamandır baharı fesleğenle karşılamaya alışmış bir ilçemiz. Bu sene koronavirüsle mücadele dolayısıyla Nisan’da olması gereken organizasyonumuzu ertelemek durumunda kalmıştık.

Ramazan Bayramı vesilesiyle inşallah 3 gün boyunca Zeytinburnu’nun bütün sokaklarını ziyaret ederek, hemşerilerimizin bayramını kutlayıp, balkonlardan sarkan sepetlere fesleğen taktim edeceğiz.

Bayram vesilesiyle hemşehrilerimizi kucaklayamasak da onları balkonlarında selamlamak istedik. Bir kez daha bütün hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 26.05.2020 15:33
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