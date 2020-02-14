Erikli Baba Cem Evi Vakfında Yapılan Hızır Cem’ine Büyük İlgi

Zeytinburnu Erikli Baba Cemevi Vakfında yapılan Hızır Cem’ine Alevi Yurttaşlardan büyük ilgi. Cem Evi Vakfı başkanı Erdoğan Metin gelen konuklarla yakından alakadar oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Dedeler Sema salonunu dolduran yüzlerce alevi yurttaş’a Alevi kültürü ile alakalı önemli bilgiler vererek gençlerin mutlaka kendi gelenek ve kültürlerine sahip çıkmalarını istedi.

Vakıf başkanı Erdoğan Metin ‘de gazetenize şunları söyledi: ”Yıllardır Erikli Baba Derneği olarak Alevi kültürünü, yaşamını gelenek ve göreneklerini yaşatmak için çaba sarf ettik. Bir süre önce Derneğimizi Vakfa dönüştürdük. Bundan sonra yanı hizmetlerimizi daha artırarak bu sefer vakıf olarak güzel hizmetlere imza atacağız.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak Zeytinburnu,İstanbul ve ülkemiz için yaptığınız yayınlarınızı takdir ile takip ediyoruz. Ayrıca yayın grubunuzun imtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in arkadaşları ile 2016 yılında kurduğu Geleceğim Zeytinburnu Platformu’da ilçemiz için güzel çalışmalar yapıyor. İlçenin tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetlerinin daha çok kişiye tanıtılması için hazırladıkları belgesel de Vakfımızın çalışmalarına da yer verdikleri için teşekkür ederim. 23 Şubat 2020’de geniş katılımlı Mali genel Kurul Kongremizde İşte Zeytinburnu belgeselini bütün canlarımız işle beraber izleyeceğiz . Emekleriniz için hepinize teşekkür ederim “ şeklinde konuştu.

Hızır cemine katılan Ali Ekber Şenkal ‘de Vakıf yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek Erikli Baba Vakfı ve Cemevi Zeytinburnu ‘nda yaşayan Alevi Yurttaşlar için güzel hizmetler yapıyor dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Milet Aş Derdinde Ya Siyasiler ?

Sürekli halkın içindeyim. Bazı kişilerin ekonomisi tıkırında olsa da halkın % 80’inin geçim sıkıntısı yaşadığına şahitlik ediyorum.

Evet Hükümet yol, köprü, üniversite hastane yaptı bunları her yerde görüyoruz. Bundan dolayı da teşekkür ederiz.

Ancak sürekli İstanbul’un 39 ilçesinin sokaklarında halka gündem ile alakalı sorular soruyoruz. Halk hükümeti şikayet edince bizde hükümetin yol, köprü vs. vs. yaptı diyoruz. Vatandaş biz yol ve köprümü yiyeceğiz bize iş ve aş lazım diyerek tepki gösteriyorlar.

Özetle Hükümet çizdiği ekonomi güzel tablolarının sokakta karşılığı yok. Herkes bunu görsün.

EKONOMİ en büyük gündem olması gerekirken siyasilerin en çok FETÖ’cü sensin çıkışları halkın derdine çare ve çözüm olamıyor. Elbette suç örgütü var hükümet bununla mücadele edecek ancak ülkenin ilk gündem maddesi yapmaya da gerek yok.

Hükümetleri yıkan en önemli Şey tencerenin kaynayıp kaynamadığıdır. Yoksa siyasiler ne kadar süslü sözler söyleseler söylesinler bunların çok anlamı yok.

Burada hem Muhalefetin hem de iktidarın başındaki bir numaralar lütfen tebdili kıyafet ile halkın içine girin ve gerçek gündemi kendi gözleriniz ile görün derim. Yardımcılarınız ve danışmanlarınız sokağın sesini size makyajlayıp verebilirler.

İşin özeti EKONOMİK ahvalimiz siyasilerin çizdiği tos pembe değil. Evet öldük bittik yok olduk da değil ancak ciddi sorunlarımız var.

Siyonistler ve Finosu ABD bu süreçte Türkiye ve İran’ı da Suriye gibi yapmak adına ciddi bir çabanın içindeler. Hep beraber birlik ve beraberlik işçinde buzun bir süre üretip ve ekonomiye ağırlık vererek genç işsizliği azaltma yolunda ciddi bir çaba harcayalım dedim.

Aslında yazılacak çok şey var ama şimdilik EKONOMİ iyi değil diyerek makalemi noktalayayım.

Hepinize saygılarımız sunarım.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner