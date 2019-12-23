Diyarbakır Çermik Çüngüşlüler; yeniden Gönültaş dedi…

Zeytinburnu ilçesinde yaptığı çalışmalarda Diyarbakır kültürünü en güzel şekilde yaşatan “Diyarbakır İli Çermik Çüngüş İlçeleri ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Sivil Toplumu Destekleme Derneğinin” 22.12.2019 tarihinde gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Metin Gönültaş yeniden başkan seçildi.

Delegelerden Metin Gönültaş’a tam destek

Bir çok dernek başkanının da katıldığı kongre Derneğin Zeytinburnu’ndaki merkezinde gerçekleştirildi.

Ggenel kurulda yönetim kurulunun ve dernek başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı. Kongre divanına sunulan tek liste ile mevcut başkan Metin Gönültaş bütün delegelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Gönültaş Verdikleri Destek İçin Delegelere ve STK başkanlarına teşekkür etti

Yeniden bütün delegelerin oyunu alarak dernek başkanı seçilen Metin Gönültaş yaptığı konuşmasında şunları söyledi; “2011 yılında kurulan derneğimiz bugün 9. yılını daha geride bırakmış oldu.

Zeytinburnu İlçesinde ikamet eden hemşerilerimizin derneklerine sahip çıkması bizi çok mutlu ediyor. Dernek üyelerimizin tarafıma vermiş olduğu destekten ötürü çok teşekkür ederim.

Yaptığımız kongremizde bizleri yalnız bırakmayan Zeytinburnu Sivil Toplum kuruluşu temsilcilerine de teşekkür ederim.

Birlik ve beraberlik çatısı altında yaptığımız genel kurulumuz derneğimiz adına hayırlı olsun.

Bir önceki başkan İş adamı Emin Yüce’de şunları söyledi

Metin Gönültaş başkanımıza teşekkür ederim. Bizlerin doğduğu Diyarbakır kadim ve güzel bir şehirdir. Zeytinburnu ilçesinde hatırı sayılır Diyarbakırlı hemşehrimiz yaşıyor.

Bizler de 2011 yılında daha organizeli bir şekilde çalışabilmek adına derneğimizi kurduk. O günden bu yana bir çok çalışmaya imza attık. Bugüne kadar yönetimde yer alan ve üye olarak bize katkı sunan bütün hemşeherilerimize teşekkür ederim dedi.

İşte Yeni Yönetim Kurulu

Metin Gönültaş (Başkan), Mustafa Sav, Resul Kaya, Emin Yüce, Hüseyin Kocakaplan, Zülküf Yeşilbudak, Saim Durmuş, Şener Demir, Yılmaz Demirkıran, Aziz Demir, Emre Can Arslan.

İstanbul Times ve Zeytinburnu Times Gazeteleri olarak biz de kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)