Demir Ailesinden TAZİYE TEŞEKKÜRÜ

Ne acıdır ki, 5 yıl içinde ikinci defa evlat acısı yaşadık. Sevgili oğlumuz Ahmet Baran’ın vefatı nedeniyle; defin ve taziyesi sürecinden bugüne kadar acımızı ve kederimizi paylaşan, manevi desteğini eksik etmeyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'a, Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Mehmet Makas'a, tüm akraba, dostlara, arkadaşlara, hemşerilerime, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ile İstanbul Times ve Zeytinburnu Times Gazetesi İmtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner ve tüm Zeytinburnu halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu zor sürecimizde ve sonrasında destekleriniz bize güç ve metanet verdi. Bu vesileyle ortaya koyduğunuz toplumsal dayanışma örneğinin İlçemizde emsal olmasını temenni ediyorum. Tekrar yüreğinde acımızı hisseden herkese sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.