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Demir Ailesinden TAZİYE TEŞEKKÜRÜ

Beş Yıl arayla İki evladını toprağa veren Demir Ailesi bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan acılarına ortak olan tüm, eş, dost, akraba ve hemşehrilerine teşekkür etti

Demir Ailesinden TAZİYE TEŞEKKÜRÜ

Beş Yıl arayla İki evladını toprağa veren Demir Ailesi bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan acılarına ortak olan tüm, eş, dost, akraba ve hemşehrilerine teşekkür etti

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2020 Pazartesi 19:59
Demir Ailesinden TAZİYE TEŞEKKÜRÜ
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Ne acıdır ki, 5 yıl içinde ikinci defa evlat acısı yaşadık. Sevgili oğlumuz Ahmet Baran’ın vefatı nedeniyle; defin ve taziyesi sürecinden bugüne kadar acımızı ve kederimizi paylaşan, manevi desteğini eksik etmeyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'a, Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Mehmet Makas'a, tüm akraba, dostlara, arkadaşlara, hemşerilerime, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ile İstanbul Times ve Zeytinburnu Times Gazetesi İmtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner ve tüm Zeytinburnu halkına yürekten teşekkür ediyorum.
Bu zor sürecimizde ve sonrasında destekleriniz bize güç ve metanet verdi. Bu vesileyle ortaya koyduğunuz toplumsal dayanışma örneğinin İlçemizde emsal olmasını temenni ediyorum. Tekrar yüreğinde acımızı hisseden herkese sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
DEMİR AİLESİ ADINA NAİL DEMİR

Son Güncelleme: 27.01.2020 20:11
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