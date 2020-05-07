CHP’li Gençler Halkın Yanında

ERDEM DURSUN ŞUNLARI SÖYLEDİ

Tabi ki her şeyin başı sağlık. Ancak yaşamak içinde iş ve aş lazım. Dünyayı tehdit eden Korona Virüs bir çok ailemizi ekonomik olarak olumsuz etkiledi.

CHP Zeytinburnu Gençlik kolları olarak imkanlarımız oranında gençlik kolları yönetim kurulu üyelerimiz ile beraber dokunabildiğimiz kadar hayata dokunmaya gayret ediyoruz. İmkanı olanlar olmayanlara lütfen yardım etsinler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da başlatmış olduğu askıda Fatura yardımı için de İBB bünyesinde daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için hayır sahiplerinin istediği kadar fatura ödemesi de çok yararlı ve güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)